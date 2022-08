Onde vai passar Estudiantes x Athletico PR hoje DE GRAÇA (11/08)

No primeiro jogo, equipes não saíram do empate sem gols, deixando a decisão para esta quinta-feira

Valendo a classificação para a semifinal da Libertadores, onde vai passar Estudiantes x Athletico PR hoje? As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de agosto, com início marcado às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta nas quartas de final. O jogo no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata terá transmissão ao vivo.

Quem vencer o confronto desta quinta vai jogar contra o Atlético Mineiro ou Palmeiras.

Onde vai passar Estudiantes x Athletico PR hoje

O jogo do Estudiantes e Athletico PR hoje terá transmissão da ESPN, Star + e Facebook Watch, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN é o grande responsável por exibir as emoções do confronto da Libertadores nesta quinta-feira. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming Star + retransmite o jogo ao vivo pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. De graça, a partida será transmitida pelo Facebook Watch da Libertadores, onde o torcedor deve acessar a rede social e curtir por onde e como quiser.

Data: Quinta-feira, 11/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina

Arbitragem: Esteban Ostojich

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Como foi a partida de ida entre Estudiantes x Athletico PR?

O primeiro jogo das quartas de final entre Athletico e Estudiantes decepcionou torcedores, de ambos os lados. Isso porque os times não saíram do zero a zero, o que resultou na igualdade e consequentemente na decisão para a partida de volta.

Jogando em casa, na Arena da Baixada, o time do Athletico teve problemas diante do elenco argentino, sem conseguir driblar a forte defesa para sequer levar perigo. Por isso, nenhum deles de fato conseguiu assustar a defesa rival.

Agora, quem vencer o jogo desta quinta-feira estará classificado.

Confira os melhores momentos da partida de ida na Libertadores.

Tem gol fora de casa na Libertadores em 2022?

Não tem gol fora de casa na Libertadores em 2022. O critério foi excluído do regulamento das competições no ano passado pelo próprio Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Em anúncio nas redes sociais, o Presidente da entidade garantiu que a medida de retirar o critério do ‘gol qualificado’, também conhecido como gol fora de casa, daria o senso de justiça aos dois times. Muitas vezes, times se garantiam na fase seguinte apenas com um gol na casa visitante.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis é iniciada. Não tem prorrogação na Libertadores.

