Equipes ficaram no empate sem gols no jogo de ida. Foto: Reprodução / Estevão Germano / América

Horário do jogo do América MG: onde assistir ao vivo a Libertadores hoje

Barcelona de Guayaquil e América MG fazem nesta terça-feira o duelo de volta da terceira fase da Libertadores. Em Belo Horizonte, o primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0 e a classificação segue aberta. Confira as informações como o horário do jogo do América MG hoje e onde assistir.

Horário do jogo do América MG

O jogo do América MG contra o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira, 15 de março, vai começar às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Onde assistir jogo do América na Libertadores

O jogo do Barcelona de Guayaquil x América MG vai passar no canal Conmebol TV. O canal só pode ser assistido em operadoras de TV paga pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90.

Como vem Barcelona de Guayaquil e América hoje?

O Barcelona entra em campo nesta terça depois de vencer o Universitario, do Peru.

Enquanto isso, o América superou o Guarani na segunda fase da Libertadores.

Escalação do Barcelona de Guayaquil x América

O Barcelona venceu o Montevideo City na primeira fase da Pré-Libertadores e depois o Universitario, pela segunda fase. Agora, entra em campo buscando a vitória para consagrar-se na fase de grupos da competição sul-americana da temporada.

No jogo de ida, não conseguiu sequer marcar um gol e, agora, jogando em casa, espera contar com a torcida em peso nos gramados de Guayaquil para pressionar do começo ao fim a partida em seu favor.

Escalação do Barcelona de Guayaquil: Burrai; Velasco, Aimar, Rodríguez, Quiñónez; Piñatares, Souza de Almeida, Martínez; Perlaza, Preciado Quintero e Mastriani

Mesmo em casa na semana passada, o América não conseguiu a vitória. Por isso, tem que ganhar o jogo desta terça custe o custar ao grupo. Para chegar até aqui, venceu o Guaraní na segunda fase de maneira histórica, logo ao superar nos pênaltis na partida de volta.

Somente a vitória classifica o grupo de Minas Gerais, já que gol de fora de casa não é mais critério de desempate.

Escalação do América MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon; Juninho, Lucas Kal, Alê; Everaldo, Pedrinho e Wellington Paulista

Confira o vídeo de um do último jogo entre os times.

Ficha Técnica:

Data: 15/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador

TV: Conmebol TV

Stream: SkyPlay, NOW e DIRECTGO

