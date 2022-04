Onde vai passar jogo do América MG x Tolima pela Libertadores (27/04)

Onde vai passar jogo do América MG x Tolima pela Libertadores (27/04)

Nesta quarta-feira, América Mineiro e Tolima se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do grupo D na Libertadores em 2022. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar jogo do América MG hoje.

Os dois times tem um ponto cada na classificação do grupo. Por isso, a vitória nesta quarta é importante para continuar na busca pela vaga da próxima fase.

Onde vai passar jogo do América MG hoje pela Libertadores?

O jogo do América MG hoje na Libertadores vai passar ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 19h, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a emissora transmite a partida da Libertadores para todos os estados do Brasil nesta quarta-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Se você não pode acompanhar pela TV, então tem a opção de assistir através do Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura. Se você já é assinante, basta acessar pelo celular, computador ou smarTV. Se quer tornar-se membro, acesse o site (www.starplus.com) e escolha o pacote.

Ficha técnica do América MG x Tolima hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do América MG x Tolima

O técnico Vagner Mancini ainda não pode contar com Wellington Paulista, Iago Maidana e Lucas Kal.

Do outro lado, o Tolima não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Escalação do América MG:​ Jailson; Patric, Éder, Conti e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Paulinho Bóia

Escalação do Tolima: Domínguez, Mosquera, Moya, Caicedo e J. Hernández; Rovira e Ríos; Plata, Cataño e Lucumí; Michael Rangel

Confira no vídeo como foi o último jogo do América.

Últimos jogos de América MG e Tolima

América MG:

América 4 x 1 Juventude (Brasileirão)

CSA 0 x 3 América (Copa do Brasil)

Santos 3 x 0 América (Brasileirão)

Tolima:

Tolima 0 x 1 Deportivo Pasta (Campeonato Colombiano)

Tolima 3 x 2 Deportivo Pereira (Copa da Colômbia)

Alianza Petrolera 0 x 2 Tolima (Campeonato Colombiano)

