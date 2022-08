Onde vai passar jogo do Athletico-PR x Palmeiras hoje (30/08)

Athletico PR e Palmeira dão início a disputa pela semifinal da Libertadores nesta terça-feira, 30 de agosto, pelo primeiro confronto da rodada às 21h30 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada, na capital paranaense. Quer saber onde vai passar jogo do Athletico-PR x Palmeiras hoje? Confira todas as informações no texto.

O Furacão deixou o Estudiantes para trás nas quartas de final, enquanto o Verdão venceu o Atlético Mineiro nos pênaltis.

Onde vai passar jogo do Athletico-PR x Palmeiras hoje

O jogo do Athletico PR e Palmeiras hoje terá transmissão do SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Pode comemorar torcedor, porque o confronto da semifinal na Libertadores vai passar na TV aberta! O canal do SBT é o grande responsável por exibir todas as emoções da decisão ao vivo para todo o Brasil. Téo José narra a partida, enquanto Mauro Beting e Nadine Basttos comentam.

Outra opção é o canal da Conmebol TV, disponível somente para assinantes das operadoras Sky, Claro/Net e DirecTV GO. A plataforma da Conmebol, no entanto, só pode ser obtida por valor extra na mensalidade.

Quer saber assistir pelo celular? O site do SBT retransmite o duelo da Libertadores ao vivo. É só acessar www.sbt.com.br pelo navegador do celular ou navegador ou então pelo aplicativo SBT Vídeos, clicar no player e acompanhar todas as emoções.

Caminho de Athletico-PR e Palmeiras na Libertadores

Tanto Athletico como Palmeiras tiveram grandes desafios no caminho para chegarem até a semifinal da temporada da Libertadores.

O Furacão terminou em segundo lugar no grupo B com 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas diante do Libertad, The Strongest e Caracas. Nas oitavas, enfrentou novamente o Libertad com vitória no primeiro embate (2×1) e empate no segundo (1×1).

Nas quartas de final, deixou o Estudiantes para trás ao empatar a primeira partida (0x0) e vencer na segunda (0x1) com gol no finalzinho do embate.

Para o Palmeiras, a liderança no grupo A mostrou que o Verdão começou a temporada como o grande favorito. Com 18 pontos, o time venceu os seis confrontos que disputou diante do Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero.

Nas oitavas, goleou o Cerro Porteño com 8×0 no agregado e, nas quartas de final, passou pelo Atlético MG nos pênaltis.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Palmeiras

Para o Furacão, continuam fora Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino por lesões.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Felipe; Hugo Moura, Abner, Khellven, Erick; Fernandinho, Pablo e David Terans.

Na última partida do Verdão, os atletas Danilo e Scarpa foram expulsos e por isso não estão aptos para jogarem neste confronto da terça-feira.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Piquerez, Gustavo Gómez, Murilo; Mayke, Gabriel Menino, Scarpa, Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Quando é a partida de volta de Athletico-PR x Palmeiras?

A partida de volta entre Palmeiras e Athletico Paranaense na semifinal da Libertadores está marcada para 6 de setembro de 2022, terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). O confronto será no Allianz Parque, na capital paulista, já que o elenco alviverde tem a melhor campanha no torneio sul-americano.

O confronto de volta vai decidir quem será o primeiro finalista na temporada da Libertadores. Dependendo do resultado nesta terça-feira, o torcedor vai saber quem será o sortudo a disputar o tão sonhado prêmio do futebol sul-americano em Guayaquil, no Equador.

Como a partida será na terça-feira, é o canal do SBT, pela TV aberta, quem vai transmitir o embate para todos os estados do Brasil de graça. Basta sintonizar a emissora e curtir ao vivo o grande embate.

Leia também: Quanto vale a figurinha do Neymar no álbum da Copa 2022?