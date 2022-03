Onde assistir o jogo do Fluminense hoje na Libertadores 2022 de graça

Fluminense e Olimpia se enfrentam hoje pela terceira fase da Libertadores.de 2022. A partida será disputada a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, e a transmissão vai ser nos canais SBT e ESPN . Conheça todos os detalhes de onde assistir o jogo do Fluminense hoje.

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense e Olimpia vai passar hoje nos canais SBT e ESPN, além do streaming Star +, partir das 21h30, horário de Brasília.

O canal pode ser assistido em operadoras por assinatura pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Informações do jogo Fluminense x Olimpia hoje

Data: 09/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

Onde assistir jogo de hoje: SBT, ESPN e Star +

Escalação de Fluminense x Olimpia

Fluminense: Marcos Felipe (Fábio); David Braz, Luccas Claro, Felipe Melo, Samuel Xavier; Wellington, Nonato, Samuel Xavier, Ganso; Cano, Willian

Olimpia: Olivera; Salcedo, Salazar, Alcáraz, Torres; Cardozo, Ortiz, Paredes, Silva; González, Recalde

Campeão da Taça Guanabara no fim de semana, a primeira fase do Campeonato Carioca em 2022, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira para buscar a vantagem na terceira fase da Libertadores. Jogando em casa, espera contar com a casa cheia em apoio aos jogadores. Na fase passada, venceu o Millonarios nos dois jogos com facilidade.

Enquanto isso, o Olimpia vem desde a primeira fase da Libertadores com o mesmo objetivo de sempre: chegar até a fase de grupos. Primeiro venceu o Univ. César Vallejo e, depois, na semana passada, superou o Atlético Nacional, considerado uma grande equipe. Agora jogando fora de casa, espera levar para o seu país a vitória e a vantagem na fase.

Últimos jogos Fluminense x Olimpia

29/05/2013 – Olimpia 2 x 1 Fluminense – Libertadores

22/05/2013 – Fluminense 0 x 0 Olimpia – Libertadores

