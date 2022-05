Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje na Libertadores? Saiba o horário

No primeiro jogo, o Verdão goleou por 8 a 1 os adversários da Bolívia na Libertadores; se vencer nesta terça já está classificado para as oitavas de final

Podendo se classificar para as oitavas de final da Libertadores de forma antecipada, o Palmeiras enfrenta o Independiente Petrolero nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, pela quarta rodada do grupo A. Para assistir a possível classificação do Verdão, confira onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo.

Qual o horário do jogo do Palmeiras hoje?

Nesta terça-feira, 3 de maio de 2022, o jogo do Palmeiras vai começar às 21h30, no horário de Brasília, pelo Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia.

A transmissão no Brasil vai acontecer a partir das nove e meia da noite, mas o confronto vai ter início às oito e meia da noite, já que Brasília está 1 hora à frente da Bolívia.

Com capacidade para receber 30 mil torcedores, o Estádio Olímpico Patria, na Bolívia, promete casa cheia neste confronto da Libertadores hoje.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje? Os canais do SBT e Conmebol TV vão passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SBT transmite pela TV aberta o jogo do Palmeiras para todos os estados do Brasil, menos para Minas Gerais e Espírito Santo, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting.

Oura opção é o site do SBT, que retransmite as imagens do confronto da Libertadores ao vivo.

Para quem já está acostumado com a TV fechada, pode acompanhar na Conmebol TV, disponível para as operadoras de Sky, Claro e DirecTV GO. Se preferir, pode assistir também online nos aplicativos de cada uma delas.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia

Arbitragem: Nícolas Lamolina (ARG)

Onde assistir: SBT (Menos MG e ES) e Conmebol TV

Independiente Petrolero e Palmeiras na Libertadores 2022

Ocupando a lanterna do grupo A com apenas um ponto, o Independiente Petrolero busca o impossível na Libertadores. Concorrendo com dois grandes adversários, o elenco boliviano precisa vencer o confronto desta terça e torcer por tropeços dos rivais nesta e também nas próximas rodadas, o que é extremamente difícil. Além disso, os três pontos hoje podem significar a primeira vitória do elenco na edição.

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras pode se classificar de forma antecipada para as oitavas de final da Libertadores se vencer o jogo de hoje. Em primeiro lugar com 9 pontos, o time alviverde venceu as três partidas que disputou até aqui e, por isso, está próximo de tornar-se o primeiro time já classificado na competição.

Provável escalação de Independiente Petrolero x Palmeiras

Escalação de Independiente Petrolero: Aranciba; Bento, Silva Cabrera, Chiatti; Ali, Sajama, Flamminini, Luis Acuña; Campos, Cristaldo e Correa. Técnico: Marcelo Robledo

Escalação de Palmeiras: Weverton; Piquerez, Kuscevic, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Wesley e Rony (Dudu). Técnico: Abel Ferreira.

