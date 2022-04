Onde vai passar Libertad x Athletico PR ao vivo e horário hoje (26/04)

Em partida válida pela terceira rodada no grupo B, o Libertad recebe o Athletico PR nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela Libertadores. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar Libertad x Athletico PR hoje.

O duelo desta terça vai determinar quem será o novo líder no grupo B da Libertadores. Empatados com quatro pontos cada, o elenco pode ficar mais perto da classificação até a próxima fase da temporada na competição.

Onde vai passar Libertad x Athletico PR hoje?

O jogo do Libertad e Athletico PR hoje será transmitido na Conmebol (TV paga), a partir das 19h15, no horário de Brasília.

A partida nesta terça-feira vai passar com exclusividade na Conmebol TV, emissora disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTVGO.

Para quem não pode acompanhar na televisão, as opções são os aplicativos de streaming do Sky Play, DirecTVGO e Now. Basta entrar com o login e assistir ao vivo como e onde quiser no celular, tablets ou computador.

Ficha técnica do Libertad x Athletico PR hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: CONMEBOL TV

Escalação do Libertad x Athletico PR

O elenco do Libertad deve estar completo para o jogo desta terça-feira na Libertadores, sem novas baixas.

Já o técnico Carille, que assumiu há poucos dias, permanece sem Thiago Heleno, Nico Hernández, Kawan, Julimar, Reinaldo e Matheus Babi.

Escalação do Libertad:​ Martín Silva, Mayada, Flores, Barboza, Samudio, Bocanegra, Martínez, Bareiro, Merlini, Melgarejo e Cardozo

Escalação do Athletico PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Pablo Siles, Bryan García e David Terans; Vitinho, Canobbio e Marcelo Cirino (Pablo).

Confira no vídeo como foi o último jogo do Athletico na Libertadores.

Próximos jogos de Libertad e Athletico PR

Os times também jogam outras competições além da Libertadores na temporada. O Libertad, por exemplo, tem o Campeonato Paraguaio para se preocupar, onde aparece em primeiro lugar.

Já o Furacão está no Brasileirão pela primeira divisão.

Libertad:

General Caballero x Libertad – Sábado, 30/04 às 18h30 (Campeonato Paraguaio)

Caracas x Libertad – Terça-feira, 03/05 às 19h15 (Libertadores)

Athletico PR:

América MG x Athletico – Sábado, 30/04 às 16h30 (Campeonato Brasileiro)

The Strongest x Athletico – Terça-feira, 03/05 às 19h15 (Libertadores)

