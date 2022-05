Onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje x Caracas ao vivo e horário

Se quiser disputar as oitavas de final na Libertadores, o Athletico Paranaense precisa vencer o Caracas nesta quinta-feira, 26 de maio, pela última rodada do grupo B. O palco do confronto será a Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 19h (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje.

Onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje?

Quer saber onde vai passar ao vivo o jogo do Athletico PR hoje? Para curtir todas as emoções da última rodada da Libertadores, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN, streaming Star + e Facebook Watch.

Pela TV paga, o canal da ESPN é responsável por transmitir o jogo da Libertadores hoje ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível somente operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, somente para assinantes. A plataforma está disponível para celular, tablets, computador e na smart TV.

Para quem quer acompanhar de graça, o canal da Conmebol Libertadores no Facebook Watch disponibiliza as imagens para todo o público. Basta entrar na rede social, procurar o canal e sintonizar para ver a disputa.

Informações do jogo Athletico PR x Caracas hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Arbitragem: Nicolas Lamolina (Argentina)

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Athletico PR e Caracas na Libertadores

Vice-líder do grupo B com 7 pontos, o Athletico precisa vencer o confronto desta quinta-feira para se classificar até a próxima fase da competição. Entretanto, o elenco brasileiro conta com uma derrota do Libertad durante a última rodada, caso empate ou perca o seu desafio.

Do outro lado, o Caracas é o lanterna, mas mesmo com 6 pontos, ainda tem chances de se classificar até a próxima fase, já que o grupo está completamente embolado na pontuação. Em toda a temporada, o elenco venezuelano aparece com uma vitória, três empates e uma derrota.

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolas Hernández, Abner; Hugo Moura, Christian, David Terans; Cannobio, Cuello e Pablo. Técnico: Felipão

Escalação do Caracas: Baroja; Ferreira, Osio, Rivero, Rivillo; Suárez, Rodríguez, Osei, Ortega Carmona; Guarirapa Briceño; Akinyoola. Técnico: Francesco Stifano

A última vez que as equipes do Caracas e Athletico Paranaense se enfrentaram aconteceu em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da Libertadores na fase de grupos.

Por 0 x 0, nenhum das equipes marcou gols, somando apenas um ponto.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.