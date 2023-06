Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje online na Libertadores - 08/06

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do jogo do Flamengo hoje na Libertadores. O time carioca recebe o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira, 08/06, para disputarem a quinta rodada do grupo A na competição às 21h (Horário de Brasília). Onde assistir e todos os detalhes você confere abaixo.

O time argentino é o líder do grupo com dez pontos, com a vaga praticamente garantida. O Flamengo busca os três pontos para manter vivo o sonho da classificação.

+ Quem o Flamengo vai pegar nas quartas de final da Copa do Brasil

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje online

O torcedor pode assistir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores na ESPN e Star Plus às 21h. Nenhum canal de televisão aberta vai transmitir a partida.

A ESPN está disponível na TV paga enquanto o streaming Star Plus só funciona para assinantes.

Como assistir no Star Plus?

Para assistir no Star Plus é preciso ser assinante. Por mês, o plano mais barato sai por R$ 40,90.

1) Acesse o aplicativo ou o site (www.starplus.com) pelo navegador e escolha a opção "entrar". Caso contrário, escolha "assine agora" e opte pelo melhor plano ao seu bolso.

2) Assim que preencher o login, dê continuar. Abra o mosaico principal do Star Plus e escolha o jogo do Flamengo contra o Racing ao vivo. É só assistir como e onde quiser.

Relembre quantas Libertadores o Flamengo tem

O Flamengo pode se classificar hoje?

O Flamengo precisa vencer o Racing nesta quinta-feira para encaminhar a confirmação da sua vaga nas oitavas de final. Segundo colocado com cinco pontos, o time carioca tem cinco a menos que o líder Racing.

Se o Flamengo vencer o time argentino, vai brigar pela liderança na última, com a diferença caindo para dois pontos entre os dois. Se empatar, ainda pode se classificar mas a situação fica difícil porque terá que torcer contra terceiros.

O Racing só precisa do empate, praticamente garantido nas oitavas de final.

Escalação do Flamengo no jogo de hoje

O duelo desta quinta-feira é extremamente importante para ambos os lados. O Flamengo de Sampaoli deve escalar os principais jogadores, com exceção de Gabigol e Matheuzinho, além de Marinho que está afastado.

Para os argentinos, Paolo Guerrero, ex-jogador do Mengo, estará como titular.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Pereira; Erick Pulgar, Thiago Maia, Matheus França; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro (Técnico: Jorge Sampaoli).

Racing: Arias; Mura, Sigali, Insúa, Gabriel Rojas; Jonathan Galván, Aníbal Moreno, Oroz; Saliadarra, Hauche e Paolo Guerrero (Técnico: Fernando Gago).

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Flamengo hoje contra o Racing vai ser o árbitro Gustavo Tejera, do Uruguai. O profissional estará ao lado dos auxiliares Nicolas Taran e Martin Soppi, ambos uruguaios.

A Libertadores contra o VAR, árbitro de vídeo, em todas as fases. O uruguaio Andrés Cunha compõe a escala de arbitragem, sendo responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possível pênalti, faltas graves e cartões amarelos e vermelhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)



Leia também:

Quais títulos o Flamengo não tem?