Onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores e horário (19/05)

Atlético MG x Independiente del Valle Equipe do Galo busca os três pontos nesta quinta-feira para garantir-se na liderança do grupo da Libertadores

Buscando a classificação antecipada até as oitavas da Libertadores, o Atlético Mineiro recebe o Independiente del Valle nesta quinta-feira, 19 de maio, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada do grupo D. Confira a seguir onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores?

Onde vai passar o jogo do Galo hoje vai ser no canal ESPN, Star + e Facebook Watch, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN exibe as emoções do Galo na Libertadores hoje através das operadoras de TV por assinatura. Basta o torcedor sintonizar a emissora e curtir todos os lances.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, através da plataforma pelo celular, tablet, computador e também na smart TV.

Para assistir de graça, o Facebook Watch é a opção. O torcedor deve abrir a rede social procurar pelo canal da Conmebol Libertadores e torcer por onde e como quiser.

Informações do jogo Atlético MG x Independiente del Valle hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Esteban Ostojich (Uruguai)

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

Atlético MG e Independiente del Valle na Libertadores

O time do Atlético Mineiro tem a oportunidade de carimbar o seu passaporte até as oitavas de final na Libertadores de maneira antecipada se vencer o jogo desta quinta-feira. Em primeiro lugar no grupo D com 8 pontos, o elenco mineiro possui um ponto de vantagem diante do Tolima, não podendo ser alcançado. Se perder, porém, aí a disputa vai para a sexta e última rodada.

Do outro lado, o Independiente del Valle praticamente não tem mais esperanças de conquistar o seu espaço na próxima fase da Libertadores. Isso porque, em 3º lugar com 5 pontos, o clube possui dois pontos a menos que o Tolima, seu principal adversário. Até aqui, venceu uma partida, empatou duas e perdeu também uma.

Escalação do Galo: Rafael; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho; Ademir e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

Escalação do Independiente del Valle: Ramírez; Joel Leandro Ordóñez. Schunke, Carabajal; Perlaza, Pellerano, Faravelli, Segovia; Sornoza, Gaibor e Bauman. Técnico: Miguel Bravo

Último jogo de Atlético MG x Independiente del Valle:

As equipes de Atlético e Independiente del Valle se enfrentaram pela última vez em 26 de abril de 2022, na temporada atual, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores.

Por 1 x 1, os times ficaram na igualdade com gols de Sornoza e Hulk.

Saiba como foi o último jogo entre os times.