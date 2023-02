Assista aos gols do Liverpool e Real Madrid na Champions 2023 nas oitavas de final

O Estádio Anfield, na Inglaterra, é o palco do primeiro jogo entre Liverpool e Real Madrid nesta terça-feira, 21 de fevereiro, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A vitória garante a vantagem para o time no duelo. Assista aos gols do Liverpool e Real Madrid no jogo de hoje.

Acompanhe os gols da partida em tempo real.

Gols do Liverpool e Real Madrid na Champions 2023

Ao som de "You'll Never Walk Alone" ecoou nas arquibancadas. A torcida do Liverpool fez bonito na abertura da partida nesta terça, no Anfield, na cidade inglesa de Liverpool. O duelo é válido pelo jogo de ida nas oitavas da Champions League.

O primeiro tempo começou equilibrado. Com apenas um minuto, Gakpo chegou bem no campo de ataque, mas escorregou na área e fez com que os torcedores espanhóis respirassem aliviados. Dois minutos depois, entretanto, Dawin Núñez abriu o placar nesta terça.

Pelo lado direito do campo, Salah serviu Núñez em belíssimo passe que, em toquinho, acertou as redes de Courtois.

Assista ao gol.

Asiste Salah y definición premium de taco de Darwin Nuñez. Gran gol de Liverpool.

pic.twitter.com/BHuFD5DGVL — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) February 21, 2023



Em vantagem no placar, o Liverpool conseguiu achar o segundo gol. Superior durante o comecinho do primeiro tempo, Courtois errou ao dominar a bola e Salah, aos 13 minutos, fez a bola entrar no gol para ampliar o placar aos ingleses.

Confira o gol de Salah, segundo do Liverpool.

𝐆𝐎𝐀𝐋 | 𝖫𝗂𝗏𝖾𝗋𝗉𝗈𝗈𝗅 2-0 𝖱𝖾𝖺𝗅 𝖬𝖺𝖽𝗋𝗂𝖽 (𝖲𝖺𝗅𝖺𝗁) pic.twitter.com/VDs8uZ7lX7 — EuroFoot (@eurofootcom) February 21, 2023

A resposta do Real Madrid demorou, mas saiu. Aos 20 minutos, Vini Júnior balançou as redes de Alisson, seu companheiro de Seleção Brasileira. Em passe açucarado de Benzeam na área, o brasileiro driblou a defesa vermelha e acertou no cantinho esquerdo do gol.

Assista ao gol de Vini.

QUE GOLAÇO DO VINÍCIUS JÚNIOR!!!!

VINÍ JR É UM CRAQUE!!!pic.twitter.com/YwQE2tKAB7 — Football Report (@FootballReprt) February 21, 2023



O Real Madrid conseguiu empatar aos 35. Todo o esforço do clube espanhol parecia dar certo de campo para equilibrar o embate nas oitavas de final.

Se Courtois errou e deixou Salah livre para marcar, o goleiro Alisson falhou. O arqueiro brasileiro tentou recuar a bola, mas Vini aproveita e manda para o gol fazer o seu segundo na partida.

Confira o gol.

ALISSON FAZ O MESMO QUE COURTOIS E ENTREGA O GOL!!! MAIS UM DE VINI JR! Liverpool 2x2 Real Madridpic.twitter.com/LTivaHdwZT — Sala12 (@OficialSala12) February 21, 2023

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Real Madrid e Liverpool está marcada para 15 de março, quarta-feira, às 17h, horário de Brasília, nas oitavas de final da Champions League.

O jogo vai ser no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Como o Real fechou em primeiro lugar na fase de grupos tem a vantagem de decidir em casa o mata-mata.

Em caso de empate, a prorrogação entre os dois times será iniciada. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis é que vai decidir quem passa de fase.

Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?