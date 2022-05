Onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores, horário e escalação

Atlético MG x Tolima Equipe brasileira já está classificada para as oitavas, enquanto o Tolima busca a segunda posição do grupo

Já classificado para as oitavas de final, o Atlético Mineiro recebe o Tolima nesta quarta-feira, 25 de maio, em partida válida pela última rodada do grupo D na Libertadores, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com transmissão ao vivo, confira onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo a seguir.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores?

Está procurando a informação sobre onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo na Libertadores? Para não perder nenhum lance do confronto, o torcedor deve sintonizar a ESPN, Star + e o Facebook Watch,

Pela TV fechada, a emissora da ESPN exibe todos os lances da Libertadores nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil. Verifique em sua programação se você tem o canal disponível na rede.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, que também disponibiliza as transmissões dos jogos de futebol em sua plataforma.

Por fim, o torcedor pode acompanhar de graça no Facebook Watch da Conmebol Libertadores, totalmente de graça na rede social.

Informações do jogo do Galo hoje na Libertadores:

Data: 25/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Patricio Loustau (Argentina)

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

+Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

Atlético MG e Tolima na Libertadores

Com o passaporte já carimbado para as oitavas da Libertadores, o Atlético apenas cumpre tabela no jogo desta quarta-feira, durante a última rodada da fase de grupos. Líder com 11 pontos, o Galo precisa do triunfo ou até mesmo no empate para se manter na ponta.

Enquanto isso, o Tolima vem na vice-liderança com 8 pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição. Se vencer o jogo de hoje, garante a classificação até as oitavas de final mas, se perder, aí precisa torcer por uma vitória do América em cima do Independiente.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho; Ademir, Eduardo Sasha e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

Escalação do Tolima: Domínguez; Vásquez, Quiñones, Moya, Angulo; Ureña, Rovira, Plata, Cataño, Ibarguen; Rangel. Técnico: Hernán Torres

Último jogo do Atlético MG x Tolima

Realizado em 6 de abril, o último jogo entre as equipes de Atlético Mineiro e do Tolima foi válido pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores.

Por 2 x 0, a equipe do Galo marcou os gols com Nacho e Danilo Neves.

No vídeo a seguir, confira como foi o último jogo entre as equipes.