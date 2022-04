Onde vai passar o jogo do Tolima x Atlético MG e horário na Libertadores

Tolima e Atlético MG se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), pela primeira rodada na Libertadores de 2022, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué. Dessa maneira, confira a seguir quais são os detalhes e onde vai passar o jogo do Tolima x Atlético MG hoje.

Estão no grupo D as equipes de Independiente del Valle, Tolima, América e Atlético MG.

Onde vai passar o jogo do Tolima x Atlético MG

Onde vai passar o jogo do Tolima e Atlético MG hoje será no canal CONMEBOL TV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

O canal possui com exclusividade os direitos de transmissão da Libertadores. A emissora é propriedade da entidade sul-americana e só está disponível na Sky, Claro e DirecTV GO, exemplares de TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Qual o horário do jogo do Atlético MG na Libertadores hoje

Tolima x Atlético MG vai começar a partir das 21h, no horário de Brasília, nesta quarta-feira em 6 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos na Copa Libertadores da América 2022.

Na Colômbia, as equipes vão disputar o jogo da Libertadores hoje no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, espaço que tem a capacidade de mais de 28 mil torcedores sentados.

No Brasil, o horário da transmissão vai ser a partir das nove da noite, enquanto em terras colombianas o jogo vai acontecer a partir das sete da noite, já que Brasília está 2 horas à frente de Colômbia.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia

Provável escalação de Tolima e Atlético MG

Escalação do Tolima: Domínguez, Angulo, Caicedo, Moya, Vásquez, Ureña, Trujillo Riascos, Escobar, Miranda, Orozco e Ramírez

Escalação do Atlético MG: Everson, Mariano, Guilherme Arana, Nathan, Réver, Jair, Nacho, Zaracho, Allan, Keno e Hulk

O Tolime faz uma excelente campanha no Campeonato Colombiano, ocupando a vice-liderança com 29 pontos. Agora, concentra-se 100% para o duelo da primeira fase da Libertadores nesta quarta-feira. Integrando o grupo D, o elenco tem pela frente outros três embates considerados difíceis e, por isso, vai buscar o triunfo de cara.

Enquanto isso, o Atlético Mineiro foi campeão mineiro no fim de semana em cima do seu maior rival, o Cruzeiro, jogando em casa. Por isso, mantém a confiança principalmente por contar com um forte elenco muito bem treinado para a competição, mesmo com o pouco de sábado para cá.

Tolima x Atlético MG último jogo

As equipes de Tolima e Atlético MG nunca se enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. O confronto desta quarta-feira vai ser o primeiro encontro dentro dos gramados e, por isso, vai entrar para a história.

Uma segunda partida entre os dois elencos também já está marcada, mas desta vez em Belo Horizonte, na casa do Galo, também pela primeira fase da Libertadores de 2022.

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo do Atlético Mineiro.

