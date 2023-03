Onde vai passar o sorteio da Libertadores 2023 hoje na fase de grupos (27/03)

O sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 será realizado nesta segunda-feira, 27 de março, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Com início às 20h (horário de Brasília), ao todo 32 clubes da América do Sul participam da dinâmica. Saiba como assistir e todos os detalhes a seguir.

Onde assistir o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023

O evento transmitido no ESPN 4 e nas plataformas Star Plus, Paramount+ e no SBT Sports no Youtube ao vivo nesta segunda-feira.

O canal está disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação. Já as plataformas de streaming só podem ser acessadas por assinantes no aplicativo.

Para assistir de graça, o torcedor pode sintonizar o SBT Sports no site da emissora ou Youtube. Acesse a plataforma, busque pelo nome do canal e curta ao vivo e tenha a transmissão gratuita na palma da mão.

TV aberta: Sem transmissão

Sem transmissão TV paga : ESPN e SporTV

: ESPN e SporTV Online: Star Plus, GloboPlay e Youtube

Como funciona o sorteio da Libertadores?

Os nomes dos 32 times são colocados dentro de bolinhas e depositadas em quatro potes diferentes. Os clubes são separados por suas posições no Ranking da Conmebol, ou seja, os melhores colocados vão para o primeiro pote e assim por diante.

Primeiro o apresentador sorteia os nomes do pote 1 para formar os cabeças de chave dos grupos. Depois, os elencos do pote 2 e 3 serão sorteados e, os integrantes do pote 4 serão definidos para formar assim os oito grupos de quatro na fase de grupos da Libertadores 2023.

Clubes do mesmo país não podem ocupar o mesmo grupo, com exceção se o time estiver no pote 4 e tiver jogado a fase preliminar.

Potes do sorteio

Trinta e duas equipes participam do sorteio da fase de grupos. Representam o Brasil os elencos de Flamengo, Palmeiras, Athletico PR, Internacional, Corinthians, Fluminense e Atlético MG, com a vaga garantida na fase preliminar da competição.

Os quatro potes são definidos através das posições dos clubes no Ranking da Conmebol. As melhores colocações ocupam o primeiro pote e assim sucessivamente. Os times que se classificam através da Pré-Libertadores vão para o pote de número 4.

A seguir, confira todos os quatro potes.

POTE 1

Flamengo

River Plate (Argentina)

Palmeiras

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Athletico-PR

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)

POTE 2

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional

Corinthians

Fluminense

Racing (Argentina)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Colo-Colo (Chile)

POTE 3

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Alianza Lima (Peru)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)

POTE 4

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

Atlético MG

Cerro Porteño (Paraguai)

Sporting Cristal (Peru)

Independiente Medellín (Colômbia)

Quando vai começar a fase de grupos da Libertadores?

A fase de grupos terão início em 4 de abril de 2023, com a primeira rodada de confrontos. Os jogos seguem até o dia 28 de junho.

Serão seis rodadas em pontos corridos, onde os clubes jogam entre si nos grupos. Cada grupo tem quatro elencos e se enfrentam por duas vezes, uma em casa e a outra fora. Cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Os dois melhores de cada grupo se classificam para as oitavas de final. Daí, um novo sorteio é feito pela Conmebol para determinar todos os confrontos e o chaveamento.

Leia também:

Grêmio sofre nos pênaltis, mas chega à final do Gaúcho de 2023