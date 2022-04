Onde vai passar River Plate x Fortaleza ao vivo e horário na Libertadores

Nesta quarta-feira, a bola vai rolar entre River Plate e Fortaleza a partir das 21h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores, no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. A seguir, confira os detalhes e saiba onde assistir Colo-Colo x Alianza Lima ao vivo.

Estão no grupo F as equipes de River Plate, Fortaleza, Colo-Colo e Alianza Lima.

Onde vai passar River Plate x Fortaleza

O jogo do River Plate e Fortaleza hoje vai ser transmitido no canal ESPN 4 e Facebook, a partir das 21h, no horário de Brasília. A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, mas com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar a disputa através da sua pagina. Basta acessar o link e curtir os lances da disputa.

A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de vai passar River Plate x Fortaleza hoje:

Data: 13/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, na Argentina

Onde assistir: ESPN 4, Facebook e Star +

Escalação do River Plate e Fortaleza

Escalação do River Plate: Armani, Andrés Herrera, Díaz, Martínez, Casco, Santiago Simón, Enzo Pérez, de la Cruz, Enzo Fernández, Matías e Julián Álvarez

Escalação do Fortaleza: Max, Tinga, Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Zé, Hércules, Lucas Lima, Crispim, Moisés e Romero

O River Plate venceu o Alianza Lima na rodada de estreia da Libertadores. Com o resultado, a equipe argentina assumiu a vice-liderança com 3 pontos, atrás apenas do Colo-Colo. Por isso, se vencer o jogo desta quarta-feira, pode assumir provisoriamente a liderança e quem sabe assim se manter com a vantagem nas próximas rodadas até se classificar de maneira antecipada.

Do outro lado, o Fortaleza jogou pela primeira vez em sua história na Copa Libertadores da América. O resultado, entretanto, deixou a desejar, já que foi derrotado pelo Colo-Colo. Agora, terá o jogo de hoje para se recuperar e buscar a primeira vitória, levando os três pontos para o Ceará.

River Plate x Fortaleza últimos jogos

Os time de River Plate e Fortaleza nunca se enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. Por isso, o jogo desta quarta-feira será o primeiro entre os dois.

O River Plate venceu o Argentino Juniors pelo Campeonato Argentino no fim de semana, enquanto o Fortaleza perdeu para o Cuiabá na primeira rodada do Brasileirão.

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

