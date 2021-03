Pré-Libertadores 2021: onde assistir aos times brasileiros na segunda fase

Com o início da Libertadores 2021, o torcedor segue atento para acompanhar todos os passos de seu time do coração. Na segunda fase, chamada de Pré-Libertadores, dois clubes brasileiros, Santos e Grêmio, participam em jogos de ida e volta em busca de uma vaga na fase de grupos. Então, saiba onde assistir aos jogos da fase preliminar.

Quais times brasileiros estão na Pré-Libertadores?

Ao todo, são oito times na disputa da Libertadores 2021, sendo Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo e Fluminense direto na fase de grupos e agora, com a segunda fase, Santos e Grêmio disputando uma vaga nos grupos.

Quem vencer o confronto, avança para a terceira fase, ou seja, ainda tem mais uma etapa pela frente antes de chegar aos grupos. A última fase preliminar acontece entre os dias 7 e 14 de abril.

Para o Grêmio, pode enfrentar tanto Unión Española ou Independiente del Valle. Já o Santos pode jogar contra o Universidad del Chile ou San Lorenzo. Assim, confira as datas e horários de cada partida.

Santos 2 x 1 Deportivo Lara – 09/03

Grêmio x Ayacucho – 10/03 – 21h30

Deportivo Lara x Santos – 16/03 – 19h15

Ayacucho x Grêmio – 16/03 – 21h30

Onde assistir aos jogos da Pré-Libertadores 2021?

Este ano, o torcedor brasileiro possui diferentes opções para assistir ao seu time do coração na Pré-Libertadores 2021. Segundo o site UOL, o canal de TV aberta SBT e a CONMEBOL TV são os novos integrantes deste seleto grupo. No canal de Silvio Santos, a emissora vai transmitir jogos da fase preliminar uma vez por semana. Mas na fase de grupos, aumenta para dois no mesmo dia e horário.

Além disso, a Fox Sports do grupo Disney também entra para transmitir os confrontos. Segundo informações do site, o canal pago vai transmitir duas partidas por rodada nas terças e quintas,

Então, nos jogos de quinta-feira, o Facebook oficial da Conmebol, a Libertadores, transmite ao vivo e de graça para todos os torcedores.

Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2021?

O sorteio, idealizado pela CONMEBOL, para definir a fase de grupos pela Libertadores 2021 será realizado no dia 9 de abril, na sede da entidade no Paraguai. Então, a partir do dia 20, começam os jogos dos grupos. Confira todos os times que estarão nos potes para incluir-se nos grupos.

Palmeiras – Brasil

Flamengo – Brasil

Internacional – Brasil

Atlético-MG – Brasil

São Paulo – Brasil

Fluminense – Brasil

Defensa y Justicia – Argentina

Boca Juniors – Argentina

River Plate – Argentina

Racing – Argentina

Vélez Sarsfield – Argentina

Argentinos Juniors – Argentina

Always Ready – Bolívia

The Strongest – Bolívia

Universidad Católica – Chile

Unión La Calera – Chile

América de Cali – Colômbia

Santa Fe – Colômbia

Barcelona – Equador

LDU – Equador

Cerro Porteño – Paraguai

Olímpia – Paraguai

Sporting Cristal – Peru

Universitario – Peru

Deportivo La Guaira – Venezuela

Deportivo Táchira – Venezuela

Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês