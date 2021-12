Sorteio da Libertadores 2022: jogos da 1ª e 2ª fase

A Conmebol definiu os confrontos da fase preliminar da Libertadores na manhã desta segunda-feira, 20/12, em sorteio na sede da entidade em Luque, no Paraguai. Fluminense e América-MG entram na segunda fase, com os seus oponentes já conhecidos. Dessa maneira, confira o resultado do sorteio da Libertadores 2022.

Resultado do sorteio da Libertadores 2022

A Conmebol definiu todos os jogos da fase preliminar da Libertadores em 2022. Os brasileiros Fluminense e América-MG entram apenas na segunda fase, onde enfrentam o terceiro representante da Colômbia e o Guaraní, do Paraguai, respectivamente.

A primeira fase da Pré-Libertadores apresenta três confrontos, onde apenas três avançam. Depois, dezesseis times, incluindo os três ganhadores da rodada passada, disputam as oito vagas para a terceira fase, onde apenas quatro se classificam para a fase de grupos, passando a integrar o quarto pote do sorteio Com Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero e Fortaleza.

Os jogos da primeira fase serão realizados em 9 e 16 de fevereiro. Depois, a segunda fase acontece em 23 de fevereiro e 2 de março de 2022. Por fim, a terceira fase será em 9 e 16 de março.

Confira todos os jogos da fase preliminar após o sorteio da Libertadores:

FASE 1:

Montevideo City x Barcelona do Equador

Deportivo Lara x Bolívar

Univ. César Vallejo x Olimpia

FASE 2:

Representante da Colômbia 3 (Millionarios ou Deportivo Cali) x Fluminense

Audax Italiano x Estudiantes

Bolívar ou Deportivo Lara x Univ. Católica (Equador)

América-MG x Guaraní

Montevideo City ou Barcelona do Equador x Universitário

Plaza Colonia x The Strongest

Everton x Monagas

Univ. César Vallejo ou Olimpia x Atlético Nacional

Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

O sorteio desta segunda-feira definiu apenas os confrontos da fase preliminar. Já o sorteio da fase de grupos na Libertadores de 2022 será realizado em 23 de março de 2022, quarta-feira, ainda sem horário definido pela Conmebol novamente em sua sede, no Paraguai.

O SBT será o grande responsável por transmitir ao vivo através de suas redes sociais, tanto no Youtube, Facebook e site oficial.

