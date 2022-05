Próximo jogo do Corinthians na Libertadores x Boca Junior: data e horário

O Alvinegro se classificou para as oitavas de final da Libertadores em 2022. Agora, se quiser buscar o segundo título, terá de passar por grandes desafios no caminho, incluindo o Boca Juniors, adversário do clube paulista na primeira rodada do mata-mata. Mas quando vai ser o próximo jogo do Corinthians na Libertadores e como assistir?

Quando é o próximo jogo do Corinthians na Libertadores?

O próximo jogo do Corinthians na Libertadores vai ser em 28 de junho de 2022, terça-feira, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Contra o Boca Juniors, o alvinegro entra em campo pela partida de ida nas oitavas de final, realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, começando às nove e meia da noite, no horário de Brasília.

O jogo de volta está marcado para acontecer em La Bambonera, na Argentina, no dia 5 de julho, também na terça-feira. A arbitragem de ambos os jogos será confirmada dias antes do confronto.

Não há favorito no confronto das oitavas já que ambas as equipes mostram bom futebol até aqui, além de ser tratar de um grande clássico sul-americano na competição.

Onde assistir próximo jogo do Corinthians na Libertadores?

O jogo do Corinthians nas oitavas da Libertadores será transmitido nos canais SBT e Conmebol TV, em todos os estados do Brasil. A informação foi confirmada pela Conmebol.

Responsável pelos direitos de transmissão na televisão aberta, o SBT promete exibir o confronto de ida e volta na terça-feira ao vivo.

Além disso, o site oficial da emissora também retransmite para todo o público as imagens do confronto (www.sbt.com.br). Outra opção é o aplicativo SBT Vídeos, disponível para Android e iOS.

Já o canal da Conmebol está disponível somente nas operadoras da Claro/NET, Sky e DirecTV GO.

Corinthians na Libertadores 2022

Quando soube que iria enfrentar Boca Juniors, Always Ready e Deportivo Cali no grupo E da Libertadores, o torcedor do Corinthians mostrou-se apreensivo. O elenco argentino é um velho conhecido do Timão, enquanto o Deportivo Cali é considerado um adversário complexo na competição e o Always Ready se deve ao fato de jogar na altitude.

Entretanto, assim que a fase de grupos começou, o Corinthians mostrou desempenho e caminhou bem. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota (contra o Always Ready na estreia), contabilizando 9 pontos em segundo lugar no grupo.

Ao todo, o Timão marcou 5 gols, enquanto sofreu 4.

Retrospecto de Boca Juniors x Corinthians

Esta não é a primeira vez que as equipes de Boca Juniors e Corinthians se enfrentam, como também não será a última.

Em toda a história do futebol sul-americano, os dois já se encontraram por 17 jogos, com 5 vitórias para o Timão, 6 empates e 6 triunfos para os argentinos, de acordo com dados do portal Meu Timão. No quesito gols, o Boca também fica com a vantagem por 31 contra 24.

Na Libertadores, os dois se enfrentaram em duas oportunidades, já que estavam no grupo E. O primeiro encontro, em São Paulo, foi 2 x 0 para o time paulista. A volta, entretanto, terminou em 1 x 1, em La Bambonera, Buenos Aires.

Relembre no vídeo como foi o último jogo entre as equipes.