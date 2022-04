Qual canal vai passar Atlético MG x América MG ao vivo na Libertadores?

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Atlético MG e América MG protagonizam o clássico mineiro nesta quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), na segunda rodada da Libertadores em 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Dessa maneira, confira as informações e saiba em qual canal vai passar Atlético MG x América MG hoje.

Estão no grupo D as equipes de Tolima, Independiente de Valle, Atlético MG e América MG.

Qual canal vai passar Atlético MG x América MG

A partida entre Atlético MG e América MG hoje vai passar na CONMEBOL TV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo de hoje com exclusividade. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens da partida.

A plataforma está disponível apenas em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Qual canal vai passar Atlético MG x América MG hoje:

Data: 13/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: CONMEBOL TV

Escalação do Atlético MG e América MG

Escalação do Atlético MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Jair, Nacho, Zaracho, Keno e Hulk

Escalação do América MG: Jailson, Patric, Germán Conti, Iago Maidana, Marlon, Juninho, Lucas Kal, Alê, Everaldo, Pedrinho e Paulinho Bóia

O Atlético estreou com vitória na Libertadores ao vencer o Tolima na última semana. Com esse resultado, assumiu a primeira posição do grupo D com três pontos na conta. Agora, jogando em casa, vai enfrentar o velho conhecido e protagonizar o clássico mineiro em noite de Copa Libertadores.

Do outro lado, o Coelho disputa pela primeira vez em sua história a Libertadores. O grupo mineiro venceu a fase preliminar e, por isso, integra o mesmo grupo que o Atlético. Mesmo jogando fora de casa, a equipe comandada por Vagner Mancini vai dar trabalho ao rival. No grupo D, está em terceiro lugar sem pontos depois de perder para o Independiente del Valle na estreia.

Atlético MG x América MG últimos jogos

A última vez que Atlético Mineiro e América se enfrentaram foi em 12 de fevereiro de 2022, pela primeira fase do Campeonato Mineiro na temporada atual. Por 2 a 0, o Galo venceu a partida.

Confira os resultados dos últimos jogos entre Atlético MG e América MG.

América 0 x 2 Atlético – 12/02/2022 – Campeonato Mineiro

Atlético 1 x 0 América – 07/11/2021 – Brasileirão

América 0 x 1 Atlético – 10/07/2021 – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

