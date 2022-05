Qual canal vai passar jogo do Athletico PR x Libertad e horário (18/05)

Com o grupo B completamente embolado, as equipes de Athletico Paranaense e Libertad entram em campo para se enfrentarem na quinta rodada da Libertadores, a partir das 19h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 18 de maio, na Arena da Baixada, em Curitiba. Confira a seguir em qual canal vai passar o jogo do Athletico PR hoje.

Qual canal vai passar jogo do Athletico PR hoje?

O jogo do Athletico PR hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol exibe todas as emoções do confronto da Libertadores nesta quarta-feira ao vivo para todo o Brasil. A emissora, porém, só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e a DirecTV GO.

Outra opção é acompanhar de maneira online através das plataformas como o Now, Sky Play e o próprio Direc TV GO. Basta o torcedor acessar com o e-mail e a senha do usuário.

Informações do jogo Athletico PR x Libertad hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Conmebol TV

Athletico PR e Libertad na Libertadores

Na lanterna do grupo B com 4 pontos, o Athletico ainda tem chances de encaminhar a sua classificação para as oitavas nesta quarta-feira. Para isso, precisa vencer o jogo de hoje e também da próxima rodada, torcendo também por tropeços dos adversários até o fim da primeira fase. Até aqui, o Furacão contabiliza uma vitória, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Libertad conta com o resultado nesta quarta para encaminhar o seu carimbo no passaporte até as oitavas de final da Libertadores. Em primeiro lugar com 7 pontos, o elenco paraguaio depende apenas de si mesmo, buscando a vitória de qualquer maneira.

Escalações do jogo do Athletico PR x Libertad hoje:

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Pedro Henrique, Matheus Nascimento, Khellven; Matheus Fernandes, Hugo Moura, Erick; Vitinho, Canobbio e Pablo. Técnico; Felipão

Provável escalação do Libertad: Silva; Samudio, Viera, Flores, Mayada; Caballero, Díaz, Bogarin; Bareiro, Enciso e Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.