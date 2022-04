Saiba em qual canal vai passar jogo do Fortaleza hoje. Foto: Reprodução / Mateus Lotif / FEC

Qual canal vai passar jogo do Fortaleza x Alianza Lima e horário (27/04)

Fortaleza e Alianza Lima entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela terceira rodada da Libertadores no grupo F, jogando na Arena Castelão, em Fortaleza. Confira a seguir qual canal vai passar jogo do Fortaleza hoje ao vivo.

As duas equipes buscam a primeira vitória na competição, já que não pontuaram até o momento. Quem vencer, portanto, sobe na tabela em busca da tão desejada classificação.

Qual canal vai passar jogo do Fortaleza hoje na Libertadores?

O jogo do Fortaleza e Alianza Lima hoje na Libertadores vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol só está disponível em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil. Para obter a emissora na programação, o torcedor deve entrar em contato com a plataforma.

Os aplicativos das operadoras também disponibilizam as imagens da partida aos assinantes. O serviço de streaming Now, Sky Play e DirecTVGO são os produtos que transmite com exclusividade.

Ficha técnica do Fortaleza x Alianza Lima hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do Fortaleza x Alianza Lima

Escalação do Fortaleza:​ Max, Ceballos, Tinga, Marcelo Benevenuto, Juninho Capixaba, Welison, Jussa, Yago Pikachu, Lucas Lima, Moises e Renato Kayzer

Escalação do Alianza Lima: Campos, Mora, Ramos, Míguez, Vilchez, Lagos Puyen, Concha, Ballón, Oswaldo Josué, Benavente e Barcos

Confira no vídeo como foi o último jogo do Fortaleza na Libertadores.

Últimos jogos de Fortaleza e Alianza Lima

Fortaleza:

Fortaleza 3 x 0 Vitória (Copa do Brasil)

Caucaia 0 x 0 Fortaleza (Campeonato Cearense)

Fortaleza 1 x 0 Caucaia (Campeonato Cearense)

Alianza Lima:

Colo-Colo 2 x 1 Alianza Lima (Libertadores)

Universitario 1 x 4 Alianza Lima (Campeonato Peruano)

Academia Cantolao 1 x 2 Alianza Lima (Campeonato Peruano)

