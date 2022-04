Descubra em qual canal vai passar jogo do Galo hoje. Foto: Reprodução / Pedro Souza / Atlético

Qual canal vai passar jogo do Galo hoje na Libertadores e horário (26/04)

Nesta terça-feira, Independiente del Valle e Atlético Mineiro se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pela terceira rodada do grupo D na Libertadores. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar jogo do Galo hoje.

Quem vencer a partida desta terça é o novo líder do grupo na Libertadores. Os dois times estão empatados com 4 pontos, com uma vitória e um empate para cada.

Qual canal vai passar jogo do Galo hoje?

O jogo do Galo hoje será transmitido ao vivo no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Na TV aberta, a emissora do SBT transmite o jogo do Atlético para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo de graça e ao vivo.

Se você não pode acompanhar na televisão, pode acompanhar no site da emissora que retransmite as imagens de graça, assim como o aplicativo SBT Vídeos, disponível no Android e iOS.

A Conmebol TV também passa o jogo da Libertadores hoje. Disponível na Sky, Claro e DirecTVGO, o canal pode ser encontrado como canal e também nos aplicativos das operadoras.

Ficha técnica do Independiente del Valle x Atlético MG hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, no Equador

Onde assistir: SBT (MG e ES) e CONMEBOL TV

Escalação do Independiente del Valle x Atlético MG

Os anfitriões não tem novas baixas identificadas no plantel de jogadores.

Do outro lado, o técnico Mohamed descartou usar Savarino, que ficou de fora da relação de jogadores divulgada pelo clube. Já Dodô e o atacante Keno continuam tratando suas lesões.

Escalação do Independiente del Valle:​ Ramírez, Perlaza, Schunke, Carabajal, Segovia, Chávez, Faravelli, Sornoza, Pellerano, Previtali e Bauman

Escalação do Atlético MG: Everson, Mariano, Nathan, Godín, Guilherme Arana, Jair, Allan, Zaracho, Nacho, Vargas e Hulk

Último encontro de Independiente del Valle x Atlético MG

Em 25 de fevereiro de 2016, Independiente del Valle de Atlético se enfrentaram pela última vez na Libertadores, pela fase de grupos.

No grupo 5, o elenco equatoriano venceu por 3 a 2, com gols de Cabezas e dois de Sornoza. No primeiro encontro, porém, o Atlético venceu por 1 a 0.

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Últimos jogos de Independiente del Valle e Atlético MG

Independiente del Valle:

Independiente del Valle 2 x 0 Deportivo Cuenca (Campeonato Equatoriano)

Delfín 0 x 1 Independiente del Valle (Campeonato Equatoriano)

Atlético-MG:

Atlético 3 x 0 Brasiliense (Copa do Brasil)

Atlético 2 x 2 Coritiba (Brasileirão)

