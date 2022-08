Qual canal vai passar jogo do Inter hoje x Melgar na TV ao vivo (11/08)

No primeiro jogo, Internacional e Melgar não saíram do zero pelas quartas da Sul-Americana

Pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana, as equipes de Internacional e Melgar se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de agosto, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O torcedor quer saber em qual canal vai passar jogo do Inter hoje, a partir das 19h15 (horário de Brasília), para não perder nenhum lance.

Quem vencer vai jogar contra o Independiente del Valle na semifinal.

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, o canal da Conmebol é quem vai transmitir todas as emoções do confronto da Copa Sul-Americana ao vivo. No entanto, o pacote da emissora só está disponível entre as operadoras de TV por assinatura da Sky, Claro e DirecTV GO.

Outra opção é acompanhar online, através dos aplicativos de streaming Now, Sky Play e no próprio DirecTV GO, disponíveis aos assinantes das operadoras sem pagar nada no celular, tablet e computador.

Data: Quinta-feira, 11/08/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Roberto Tobar

Onde assistir: Conmebol TV

Como foi a partida de ida entre Internacional x Melgar?

No primeiro confronto das quartas de final, as equipes de Internacional e Melgar não saíram do zero pelo placar, deixando torcedores frustrados com o resultado da etapa.

O duelo foi equilibrado. Mesmo jogando em casa, o Melgar não conseguiu dominar a partida contra o rival brasileiro, mas foi eficiente para impedir o Inter de abrir o placar. Enquanto isso, o elenco de Mano Menezes deixou a desejar sem conseguir marcar gols, com Alemão expulso.

Com tudo aberto, quem vencer o jogo desta quinta-feira estará classificado para a semifinal.

Confira os melhores momentos da partida de ida nas quartas.

Chaveamento da Sul-Americana 2022

Três equipes já estão garantidas na semifinal da Copa Sul-Americana de 2022. O Atlético Goianiense venceu o Nacional do Uruguai, time de Luis Suárez, enquanto o São Paulo superou o Ceará nos pênaltis, pelo jogo de volta nas quartas de final.

Já o Independiente del Valle ganhou do Deportivo Táchira com facilidade, para carimbar o seu passaporte até a semifinal da competição da Conmebol. Agora, o confronto entre Inter e Melgar é o que falta para encerrar a fase.

As semifinais vão acontecer em 27 de setembro e 4 de outubro, jogos de ida e volta.

Independiente del Valle x Internacional / Melgar

Atlético GO x São Paulo

