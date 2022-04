Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje na Libertadores? (12/04)

Nesta terça-feira, Palmeiras e Independiente Petrolero se enfrentam, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores 2022, no Allianz Parque, em São Paulo. Confira todas as informações da transmissão e descubra qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje

O canal que vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser o SBT, ESPN e Star +, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

A emissora da TV aberta transmite para o estado de São Paulo e as cidades de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no Paraná pelo canal titular e afiliadas. Téo José vai narrar a partida desta terça-feira, com comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos.

Para quem gosta de acompanhar online, o site oficial do SBT retransmite as imagens da partida (www.sbt.com.br) de graça, assim como o aplicativo do canal, o SBT Vídeos.

O canal da ESPN também vai passar o jogo da Libertadores hoje para todos os estados do Brasil nesta terça. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV paga.

A outra opção é no Star +, serviço de streaming. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: SBT, Site do SBT, ESPN e Star +

+Grupos da Libertadores 2022: chaveamento Corinthians, Palmeiras e Fla

Escalação do Palmeiras x Independiente Petrolero

Escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Jorge, Atuesta, Danilo, Raphael Veiga, Dudu, Breno Lopes e Rony

Escalação do Independiente Petrolero: Arancibia, Bento, Chiatti, Silva Cabrera, Folleco Palacios, Sajama, Flores, Flamminini, Reina, Correa e Ramírez

Em sua partida de estreia na semana passada, o Palmeiras venceu o Deportivo Táchira pelo grupo A na Libertadores. Agora, contando com a força da torcida em casa, na capital paulista, o elenco comandado por Abel Ferreira terá a oportunidade de ampliar a vantagem que possui, garantindo a liderança com mais pontos.

Do outro lado, o Independiente ficou no empate diante do Emelec mesmo jogando em casa. Nesta terça, enfrenta o atual campeão e um dos favoritos ao título mais uma vez então, por isso, deve manter a sua escalação titular para entrar em campo e quem sabe levar os três pontos para casa. Está na terceira posição com apenas 1 ponto no grupo.

Últimos jogos do Palmeiras x Independiente Petrolero

As equipes de Palmeiras e Independiente Petrolero nunca se enfrentaram em toda a história de competições sul-americanas. Isso significa que o jogo desta terça-feira marca a primeira partida entre eles.

Lembrando que ainda nesta edição da Libertadores, o segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, na Argentina, casa do Talleres.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Palmeiras na Libertadores.

