Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje na Libertadores (6/7)

Tem Verdão em campo na Libertadores! Fique atento para saber em qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje para não perder nenhum lance. Nesta quarta-feira, 6 de julho, a equipe alviverde enfrenta o Cerro Porteño na partida de volta das oitavas, às 19h15 (horário de Brasília). Jogando no Allianz Parque, o jogo tem transmissão ao vivo.

No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 3 x 0 e só precisa de um empata para se classificar. Quem passar vai jogar contra Emelec ou Atlético Mineiro nas quartas.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje?

O canal da Conmebol TV vai passar o jogo do Palmeiras hoje na Libertadores, quarta-feira em 6 de julho de 2022, pelas oitavas de final contra o Cerro Porteño.

Com transmissão para todos os estados do país, o canal da Conmebol exibe as emoções da Libertadores ao vivo. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro/Net e a DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Para obter o canal na programação, o torcedor paga R$39,90 ao mês e obtém o pacote de canais da Conmebol, com direito aos confrontos da Sul-Americana e Libertadores. Online, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO disponibilizam a retransmissão sem pagar nada.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje: Conmebol TV:

Provável escalação do jogo do Palmeiras hoje:

Além de saber qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje, o torcedor também fica por dentro das escalações. Para hoje, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Jaílson e Gabriel Veron, lesionados.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Piquerez, Gustavo Gómez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

O time do Cerro não tem desfalques novos para o jogo desta quarta-feira.

Escalação do Cerro Porteño: Jean; Espínola, Alexis David Duarte Pereira, Riveros, Armoa; Piris, Cardozo Lucena, Carrascal; Benítez, Samudio e Aquino.

Como estão Palmeiras e Cerro Porteño na temporada?

PALMEIRAS:

Com dois gols de Rony e um de Murilo, o Palmeiras conquistou a vantagem nas oitavas de final ao vencer o Cerro na semana passada pela Libertadores. Isso significa que o time alviverde está praticamente com o pé na vaga das quartas, precisando apenas de um empate no jogo desta quarta-feira.

O Verdão faz uma temporada exemplar na competição da Conmebol. Pelo grupo A, terminou em primeiro lugar com 18 pontos, ou seja, venceu as seis partidas que disputou, dono da melhor campanha da primeira fase com 25 gols marcados e apenas três tomados. Sem perder até aqui, quer manter de qualquer jeito a invencibilidade e ainda levar a vaga para as quartas de final.

No Brasileirão, o Verdão é o líder da tabela com 29 pontos, dois de vantagem.

CERRO PORTEÑO:

Se quiser brigar pela vaga nas quartas de final, o Cerro tem um longo caminho nesta quarta. Jogando contra o favorito, o time paraguaio terá de passar por cima da melhor defesa e do ataque mais efetivo da competição, além de contornar as vaias e a pressão da torcida rival no Brasil.

Como perdeu por 3 a 0 a primeira partida, terá de marcar três gols para mandar para a disputa de pênaltis ou então quatro gols ou mais para avançar, torcendo para o Palmeiras não acertar a rede.

No grupo G, o Cerro terminou em segundo lugar com 8 pontos, colecionando duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com cinco vitórias e quatro gols sofridos. O desempenho deixou a desejar para os torcedores.

Relembre como foi a primeira partida das oitavas entre Palmeiras e Cerro Porteño.

