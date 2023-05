Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores - 04/05

Racing e Flamengo disputam a terceira rodada do grupo A na Libertadores nesta quinta-feira, 04 de maio, no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, às 19h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores e todos os detalhes.

Também estão no grupo com o Racing e Flamengo as equipes de Aucas e Ñublense. Eles se enfrentam por seis rodadas em pontos corridos. Os dois melhores do grupo avançam para as oitavas de final.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores

O canal ESPN é onde assistir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir a partida nesta quinta-feira.

Os canais ESPN estão disponíveis com exclusividade em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todos os estados do Brasil. Paulo Andrade narra a partida ao lado dos comentaristas Leonardo Bertozzi, Zinho e Leonardo Gaciba e a repórter Lilly Nascimento.

Confira os horários ao redor do mundo para assistir o jogo do Flamengo hoje.

Rio de Janeiro: 19h

Manaus: 18h

Rio Branco: 17h

Argentina (Buenos Aires): 19h

Canadá (Vancouver): 15h

México (Cidade do México): 16h

Colômbia (Bogotá): 17h

Estados Unidos (Los Angeles): 15h

Canadá (Toront): 18h

Estados Unidos (Nova Iorque): 18h

Chile (Santiago): 19h

Portugal (Lisboa): 23h

Inglaterra (Londers): 23h

Irlanda (Dublin): 23h

Madrugada de quinta-feira para sexta-feira, 05/05:

Espanha (Madri): 00h, meia noite

Itália (Roma): 00h, meia noite

África do Sul (Cidade do Cabo): 00h, meia noite

Rússia (Moscou): 01h

China (Pequim): 06h

Japão (Tóqui): 07h

Austráli (Sydney): 09h

Como assistir Flamengo na internet hoje?

Para assistir Racing e Flamengo hoje é só sintonizar o Star Plus, serviço de streaming da ESPN. O produto só está disponível para quem é assinante da plataforma.

Se você já é assinante assista pelo celular, tablet, computador ou smartv. Para se tornar assinante entre no site (www.starplus.com), escolha o pacote que deseja comprar, faça a sua conta no Star+ e preencha com todos os dados do seu cartão de crédito.

São três opções de pacotes, com pagamento por mês. Além dos canais ESPN ao vivo, dá para acompanhar filmes, séries e documentários exclusivos.

Star Plus : R$ 40,90 por mês

: R$ 40,90 por mês Star Plus + Disney: R$ 55,90 por mês

R$ 55,90 por mês Star Plus + Disney + Lionsgate: R$ 59,90 por mês

Transmissão em áudio

Para quem não vai estar em casa mas quer acompanhar o jogo do Flamengo hoje dá para ficar ligado na transmissão em áudio.

A Fla TV+, disponível no Youtube e Facebook, traz a narração da partida nesta quinta-feira com a sua equipe de profissionais direto do Maracanã. Lembre-se que não tem imagens na transmissão.

Também dá para ver direto da Fla TV+, tanto no site (flatvmais.com.br) como no aplicativo. Por mês, o valor é de R$ 15,90 enquanto no anual é R$ 150. O torcedor tem acesso à vídeos e entrevistas exclusivas, além de benefícios para os novos planos de sócio-torcedor.

É possível adquirir a plataforma também no GloboPlay. O pacote sai por R$ 32,40 por mês.

HOJE TEM MENGÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES! ⚽ #RACxFLA

🏟️ Estádio Presidente Perón

⏱️ 19h (pré-jogo na FlaTV começa às 17h)

📺 Espn e Star+ / FlaTV em áudio#VamosFlamengo pic.twitter.com/TXrjWYUEth — Flamengo (@Flamengo) May 4, 2023

Escalações de Racing x Flamengo

O Racing deve colocar o time completo nesta quinta-feira para enfrentar o Flamengo. De acordo com o portal GE, os atletas Jonatan Gómez, Gonzalo Piovi Lolo Miranda, Carbonero, Vecchio e Cardona estão fora do plantel. Maxi Moralez cumpre suspensão.

Sampaoli, treinador do Rubro-Negro, não terá Filipe Luís, Matheuzinho, Varela, Gerson, Rodrigo Caio e David Luiz, lesões de longa data. Bruno Henrique e Arrascaeta também continuam fora.

Racing: Gabriel Arias; Avilés, Sigali, Jonathan Galván; Facundo Mura, Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Gabriel Rojas; Matías Rojas, Maxi Romero e Gabriel Hauch.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Wesley, Vidal, Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Jogos do Flamengo na Libertadores

O Flamengo está no grupo A com Racing, Aucas e Ñublense. São seis jogos entre os quatro elencos, onde cada um se enfrenta duas vezes: uma como mandante e a outra como visitante.

Quarta-feira, 05/04 - 1ª rodada

Aucas 2 x 1 Flamengo

Quarta-feira, 19/04 - 2ª rodada

Flamengo 2 x 0 Ñublense

Quinta-feira, 04/05 - 3ª rodada

Racing x Flamengo às 19h (horário de Brasília)

Estádio Presidente Perón

Quarta-feira, 24/05 - 4ª rodada

Ñublense x Flamengo às 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Municipal De Concepción

Quinta-feira, 08/06 - 5ª rodada

Flamengo x Racing às 21h (horário de Brasília)

Estádio do Maracanã

Quarta-feira, 28/06 - 6ª rodada

Flamengo x Aucas às 21h30 (horário de Brasília)

Estádio do Maracanã

