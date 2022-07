Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores (6/7)

Para não perder nenhum lance da Libertadores, saiba em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje! Em busca da classificação, o Rubro-Negro enfrenta o Tolima nesta quarta-feira, 6 de julho, na partida de volta das oitavas a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Quem vencer o jogo de hoje vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores em agosto.

+ Onde vai passar o jogo do Flamengo x Tolima na Libertadores

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo?

O canal da ESPN vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo pelas oitavas de final da Libertadores, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, 6 de julho.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN é a única maneira do torcedor assistir ao jogo da Libertadores nesta quarta-feira. Além disso, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura para todos os estados do Brasil.

A narração vai ser de Paulo Andrade, com comentários de Zinho e Leonardo Bertozzi.

Para assistir online, o Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens para o aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje: ESPN e Star+

Arbitragem: Mario Diaz de Viviar (Paraguai)

Flamengo e Tolima na Libertadores

O Flamengo venceu a primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Por isso, precisa apenas de um empate para se garantir na próxima fase e seguir vivo na busca pelo título da temporada.

O clube rubro-negro faz uma boa campanha na Libertadores, líder do grupo H com 16 pontos com cinco vitórias e apenas um empate, sob o comando do técnico Paulo Sousa. Por outro lado, o desempenho do Flamengo no Brasileirão não tem sido dos melhores já que ocupa a oitava rodada com 21 pontos.

O clube não tem empolgado a torcida com os placares, mas nas últimas semanas tem mostrado uma melhora significativa sob o comando de Dorival Junior.

Para o jogo de hoje, o técnico não tem Bruno Henrique, enquanto o goleiro Diego Alves segue fora.

Escalação do Flamengo: Santos; David Luiz, Filipe Luís, Rodinei, Léo Pereira; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

O Tolima, por outro lado, terá que se desdobrar fora de casa se quiser se classificar para a próxima fase da Libertadores e consequentemente brigar pelo título da temporada. Na fase de grupos, o elenco colombiano terminou em segundo lugar com 11 pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota apenas ao lado do Galo.

No Campeonato Colombiano, entretanto, o time é líder do grupo B com 13 pontos, contabilizando quatro vitórias, um empate e uma derrota na temporada até aqui.

Para o técnico Hernán Torres, apenas Anderson Plata está fora.

Escalação do Tolima: Domínguez; Riascos, Quiñones, Moya, Hernández Angulo; Ureña, Rovira, Miranda, García; Lucumí e Caicedo.

Relembre como foi a primeira partida entre as equipes na Libertadores.