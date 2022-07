Onde vai passar o jogo do Flamengo x Tolima na Libertadores

Prepare o coração torcedor flamenguista, porque o Mengão vai jogar! Antes de tudo, fique alerta e saiba onde vai passar o jogo do Flamengo. Pela partida de volta nas oitavas de final da Libertadores, o elenco carioca enfrenta o Tolima na quarta-feira, 6 de julho, às 21h30 (Horário de Brasília). Jogando em casa, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, confira onde assistir ao jogo do Flamengo.

No primeiro jogo o Flamengo venceu o Tolima por 1 x 0. Quem se classificar para as quartas de final vai jogar contra Corinthians ou Boca Juniors.

Onde vai passar o jogo do Flamengo?

A ESPN e Star + vão transmitir o jogo do Flamengo x Tolima nas oitavas de final na Libertadores, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira em 6 de julho de 2022 ao vivo.

O jogo do Mengo não vai passar na televisão aberta. Mas fique calmo torcedor, porque a maneira de curtir as emoções da Libertadores vai ser no canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura em qualquer estado do país.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, disponível somente aos assinantes da plataforma no celular, tablets, computador e na smart TV. Os pacotes vão de R$32,90 até R$55,90.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Flamengo: ESPN e Star +

Arbitragem: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Escalação do jogo do Flamengo x Tolima

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luís; Thiago Maia, Willian Arão, João Gomes; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Dorival Júnior, técnico do Flamengo, não tem Bruno Henrique, com previsão de retorno para os gramados entre 10 até 12 meses. Fora BH, nenhum outro atleta é desfalque ao clube carioca.

Escalação do Tolima: Domínguez; Riascos, Quiñones, Moya, Hernández Angulo; Ureña, Rovira, Miranda, García; Lucumí e Caicedo. Para os colombianos, nenhum novo desfalque foi assinalado no plantel de jogadores do técnico Hernán Torres.

Como estão as equipes de Flamengo e Tolima na temporada?

FLAMENGO: – onde vai passar o jogo do Flamengo

A temporada do Flamengo não tem sido nada fácil. Sob o comando do português Paulo Souza, o elenco rubro-negro demorou a engrenar e a mostrar resultados, gerando até mesmo uma crise dentro e fora dos gramados.

No Brasileirão, o Mengo ocupa neste momento a 8ª posição com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e seis derrotas, com o saldo de dezoito gols marcados e dezesseis sofridos, número que tem assombrado o torcedor flamenguista.

Pela Libertadores, o time garantiu a liderança com 16 pontos, com cinco vitórias e um empate tendo quinze gols e seis tentos tomados. Para se classificar até as quartas de final, o Flamengo só precisa de um empate.

Na Copa do Brasil, foi derrotado pelo Atlético Mineiro no primeiro jogo das oitavas.

TOLIMA: – onde vai passar o jogo do Flamengo

O Tolima tem uma difícil tarefa nesta quarta-feira. Atrás do placar depois de perder a primeira partida, o elenco colombiano joga fora de casa, no Maracanã, com o espaço lotado de flamenguistas que prometem cantar até a garganta secar. Para avançar, o Tolima deve vencer com dois gols ou mais.

Pelo grupo D, o time ficou em segundo lugar com 11 pontos, empatado com o Atlético Mineiro mas com desvantagem no saldo de gols. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, incluindo a vitória em cima do Galo na sexta e última rodada da primeira fase. No desempenho, contaram-se dez gols marcados e nove derrotas, extremamente regular e deixando a desejar.

No Campeonato Colombiano, o Tolima é o primeiro colocado no grupo B com 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Confiar os melhores momentos da partida de ida entre as equipes na Libertadores.

