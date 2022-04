Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje na Libertadores e horário

Deportivo Táchira e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 6 de abril de 2022, às 21h, pela primeira rodada da Libertadores 2022 no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no canal ESPN, a partir das 21 horas do horário de Brasília. O confronto entre Deportivo Táchira e Palmeiras também será transmitido pelo streaming Star + na Libertadores.

O canal da ESPN é o grande responsável pelos direitos de transmissão dos jogos da Libertadores na TV paga. Nesta quarta-feira, a partida do Palmeiras será exibida para todos os estados do Brasil, somente para assinantes. As operadoras que disponibilizam a emissora são ESPN, Vivo, Claro, Oi e muito mais, basta entrar em contato com a empresa e adquirir o pacote.

Para quem prefere assistir online, o serviço de streaming Star + está disponível também. Basta acessar o site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS, escolher o melhor pacote da plataforma que lhe agrada, disponíveis pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês, e tornar-se assinante.

Informações do jogo do Deportivo Táchira x Palmeiras hoje

Horário: 21h

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela

Onde assistir: ESPN e Star +

Quem foi o campeão da Libertadores 2021?

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras integra o grupo A com Emelec, Deportivo Táchira e Club Independiente Petrolero.

O Verdão conquistou o bicampeonato na Copa Libertadores, depois de vencer o Santos em 2020 e, depois, o Flamengo em 2021 na final. Agora, busca a taça de número 4 em toda a sua história para subir no Ranking de maiores vencedores.

Na temporada 2022, o Palmeiras já conquistou o título de campeão da Recopa e do Campeonato Paulista, decidido no último fim de semana ao bater o São Paulo no Allianz Parque. Agora, entra em campo para o novo desafio da edição onde deverá garantir a vaga nas oitavas de final se quiser buscar mais um troféu da Libertadores.

Programação da ESPN hoje

Saiba qual é a programação completa do canal ESPN nesta quarta-feira, 6 de abril de 2022. Entretanto, a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

13:00 ESPN F90

15:00 ESPN FC

16:00 Sportscenter Ao Vivo

17:25 ESPN FC Ao Vivo

19:30 Sportscenter Ao Vivo

20:30 Sportscenter Abre o Jogo Ao Vivo

20:45 Conmebol Libertadores – Jogo do Palmeiras hoje

23:00 Linha de Passe: Mesa Redonda

00:30 Sportscenter

+ Brasileirão são quantas rodadas em 2022?