Descubra onde assistir e qual o horário do jogo do Atlético MG hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual é horário do jogo do Atlético MG hoje na Libertadores e transmissão

Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro enfrenta o Independiente del Valle, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores em 2022, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Em confronto que promete ser acirrado, descubra qual é o horário do jogo do Atlético MG hoje e onde assistir a seguir.

Qual é o horário do jogo do Atlético MG hoje?

O jogo do Atlético MG hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

A partida entre Independiente del Valle e Atlético nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, é válida pela terceira rodada da Libertadores na fase de grupos, pela temporada 2022.

Pelo grupo D, o Galo tem como adversário, além do Independiente, os times de América Mineiro e Tolima. O encontro com o clube mineiro acontece porque o América garantiu a vaga através da fase preliminar e, de acordo com o regulamento da Conmebol, é permitido.

O time de Antonio Mohamed estreou com vitória diante do Tolima, enquanto na segunda rodada empatou com o América, em Belo Horizonte por clássico estadual.

Disputado em seis rodadas, a fase de grupos da Libertadores classifica os dois melhores de cada grupo até as oitavas de final, onde novamente o sorteio feito pela Conmebol determinará os encontros do mata-mata.

Acompanhe como foi o treino do Galo.

Onde assistir Independiente del Valle x Atlético MG hoje?

O jogo do Independiente del Valle e Atlético MG hoje será transmitido no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta transmite somente para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com narração de Silva Jr e comentários de Bob Faria e Mancini.

Outra opção para assistir o jogo de hoje na televisão é o canal Conmebol TV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Claro, Sky e DirecTVGO. Isso significa que o torcedor deve ter a emissora na programação.

Para quem prefere acompanhar online, o site do SBT (www.sbt.com.br), somente para as regiões de Minas e Espírito Santo, retransmite as imagens da partida, assim como o aplicativo do SBT Vídeos no Android e iOS.

Já o streaming do Now, Sky Play e DirecTVGO também disponibilizam a transmissão aos assinantes.

