Saiba qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje na Libertadores. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual é o horário do jogo do Palmeiras na Libertadores hoje (12/4)

Nesta terça-feira, Palmeiras e Independiente Petrolero se enfrentam pela segunda rodada da Copa Libertadores de 2022, no Allianz Parque, na capital paulista. Confira a seguir todas as informações da transmissão da partida e saiba qual é o horário do jogo do Palmeiras na Libertadores hoje.

Qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje na Libertadores?

O jogo do Palmeiras hoje na Libertadores vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília. A partida entre Palmeiras e Independiente Petrolero vai ser transmitida nos canais SBT e ESPN, ao vivo.

A emissora do SBT vai transmitir o jogo de hoje para o estado de São Paulo e as cidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina, no Paraná, na TV aberta de graça. A narração fica por conta de Téo José com comentários de Mauro Beting e Edmilson.

Já o canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV paga. Por isso, para assistir através da emissora, só é possível se você é assinante da Sky, Claro, Vivo, Oi ou demais plataformas.

Para quem prefere assistir online, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite de graça as imagens do jogo do Palmeiras para as regiões indicadas na programação. Basta acessar o portal, clicar na opção ao vivo e curtir como e onde quiser.

O serviço de streaming Star + também passa a partida de hoje, seja no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações do jogo do Palmeiras x Independiente Petrolero hoje

Horário: 21h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: SBT, Site do SBT, ESPN e Star +

Escalação do jogo do Palmeiras hoje

O técnico Abel Ferreira não pode contar com Luan, lesionado, e Jailson, suspenso. Além disso, de acordo com informações do portal GE, o comandante pode escolher poupar alguns dos titulares no jogo de hoje. Para o Independiente, não há novas baixas para esta terça-feira.

Escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Kuscevic, Piquerez, Murilo, Atuesta, Danilo, Raphael Veiga, Dudu, Wesley e Rony

Escalação do Independiente Petrolero: Arancibia, Bento, Chiatti, Silva Cabrera, Folleco Palacios, Sajama, Flores, Flamminini, Reina, Correa e Ramírez

Grupo do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras está no grupo A da Libertadores ao lado do Emelec, Independiente Petrolero e Deportivo Táchira.

Para conquistar o quarto título da Libertadores, o alviverde precisa passar em primeiro ou segundo lugar no grupo e, então, se classificar para as oitavas de final da edição.

O time foi campeão em 1999, 2020 e 2021. A última vez o clube paulista venceu o Flamengo na final, realizada em Montevideu, no Uruguai.

