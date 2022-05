Deportivo Cali x Corinthians Equipe do Corinthians pode encaminhar a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores se vencer o jogo do

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje na Libertadores e onde assistir

Com a vaga praticamente encaminhada na Libertadores, o Corinthians visita o Deportivo Cali nesta quarta-feira, 4 de maio de 2022, pela quarta rodada do grupo E, jogando no Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, na Colômbia. Confira a seguir onde assistir e qual é o horário do jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Deportivo Cali e Corinthians hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília, direto do Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, na Colômbia.

Por conta do fuso horário entre Brasil e Colômbia ser de 2 horas, já que Brasília está 2 horas à frente dos vizinhos, a transmissão do confronto vai ser às nove horas da noite, enquanto a bola vai rolar na Colômbia a partir das sete da noite.

O Estádio Deportivo Cali, na Colômbia, tem capacidade para receber 25 mil torcedores, prometendo a casa cheia com os torcedores locais como também os corintianos diretamente do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na Libertadores?

O jogo do Corinthians hoje vai passar no canal Conmebol TV, a partir das 21h, horário de Brasília.

A emissora de responsabilidade da Conmebol, entidade responsável pelo futebol sul-americano, exibe com exclusividade o jogo do Corinthians hoje na Libertadores. O canal só está disponível através das operadoras Sky, Claro e DirecTV GO.

Para assistir, é necessário ser assinante da plataforma. Se preferir, pode também assistir através dos streamings Now, Sky Play e DirecTV GO.

Informações do horário do jogo do Corinthians hoje

Data: 04/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Deportivo Cali, em Las Palmeras, na Colômbia

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do jogo do Corinthians hoje

Provável escalação de Deportivo Cali: De Amores; Gutierrez, Burdisso, Caldera Alvis, Mafla, Robles; Bonilla, Congo Caicedo, Camargo, Vasquez; Rodríguez. Técnico: Rafael Dudamel.

Provável escalação de Corinthians: Cássio; Fágner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Victor Cantillo, Giuliano, Renato Augusto, Maycon; William e Jô. Técnico: Vitor Pereira.

