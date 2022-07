Confira onde assistir e o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Gilvan de Souza / CRF

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje na Libertadores (6/7)

Saiba qual o horário do jogo do Flamengo hoje e prepare o coração para as emoções da Libertadores, torcedor flamenguista! Nesta quarta-feira, 6 de julho, a equipe carioca enfrenta o Tolima pela partida de volta nas oitavas de final, jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão ao vivo, confira o horário e onde assistir.

Quem vencer vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores.

+ Onde vai passar o jogo do Flamengo x Tolima na Libertadores

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro pelas oitavas de final da Libertadores.

Contra o Tolima, a equipe rubro-negro busca a vitória para se garantir na próxima fase. O Maracanã será o palco do duelo nesta quarta-feira, 6 de julho, sendo o maior estádio do Brasil.

A capacidade máxima do local é de 78 mil torcedores, prometendo casa lotada com os flamenguistas dispostos a apoiarem o clube.

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje: 21h30 (horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje: ESPN e Star+

Arbitragem: Mario Diaz de Vivar (Paraguai)

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O canal do ESPN e o Star + vão transmitir o jogo do Flamengo x Tolima hoje, pelas oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira, 6 de julho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN transmite as emoções do jogo da Libertadores nesta quarta, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que não vai passar na televisão aberta, para a infelicidade do torcedor.

Online, a opção é curtir através do Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

ESPN = SKY: 198, 598 / OI: 70, 160 / CLARO: 70, 570 / VIVO: 570, 462, 875, 47

Star + = www.starplus.com

Escalações do Flamengo x Tolima:

Dorival Junior ainda não tem Bruno Henrique, enquanto o goleiro Diego Alves segue fora.

Escalação do Flamengo: Santos; David Luiz, Filipe Luís, Rodinei, Léo Pereira; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Para os colombianos, o técnico Hernán Torres não poderá contar com Anderson Plata.

Escalação do Tolima: Domínguez; Riascos, Quiñones, Moya, Hernández Angulo; Ureña, Rovira, Miranda, García; Lucumí e Caicedo.

Último jogo de Flamengo x Tolima:

O primeiro jogo das oitavas de final entre Flamengo e Tolima teve vitória do Rubro-Negro por 1 x 0. Jogando no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, o elenco carioca levou a melhor e garantiu a vantagem.

O resultado obriga o Tolima a vencer por dois gols ou mais na partida de volta. Já o Flamengo só precisa de um empate, até mesmo sem gols.

Andreas Pereira marcou o gol da vitória aos 17 minutos do primeiro tempo.

Relembre como foi a última partida entre as equipes.