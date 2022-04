Qual o horário do jogo do Flamengo hoje na Libertadores e transmissão

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje na Libertadores e transmissão

Pela terceira rodada da Libertadores, Universidad Católica e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, na disputa pelo grupo H. Para não perder nenhum lance, saiba qual o horário do jogo do Flamengo hoje e onde assistir.

Jogando em casa, os chilenos vão fazer de tudo para sair de campo com os três pontos já que podem assumir a liderança caso descontem a diferença no saldo de gols. Do outro lado, o time de Paulo Sousa precisa da vitória ou até mesmo empate para seguir na liderança com vantagem.

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje na Libertadores?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 19h, horário de Brasília, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.

A transmissão no Brasil vai acontecer às sete da noite mas, o jogo em terras chilenas será realizado a partir ads seis horas da tarde, já que Brasília está 1 hora à frente de Santiago.

A arena tem capacidade para receber 16 mil torcedores, o que indica que a casa estará cheia nesta quinta-feira tanto com a torcida da casa e flamenguistas.

+ Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Universidad Católica e Flamengo hoje vai passar na ESPN e Facebook, a partir das 19h.

O canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, transmite a partida da Libertadores nesta quinta-feira para todo o país.

O serviço de streaming da operadora, o Star +, também está disponível para quem gosta de assistir online. Para tornar-se membro, basta fazer o login e escolher o pacote para assistir computador, celular, tablet ou até a smarTV.

Para assistir totalmente de graça, o Facebook Watch transmite para todos os usuários ao vivo. Basta sintonizar a página, procurar pelo jogo do Flamengo e curtir tanto no celular como na TV.

Ficha técnica do jogo do Flamengo hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Escalação de Universidad Católica x Flamengo

Escalação do Universidad Católica:​ Perez, Parot, Paz, Ampuero, Fuenzalida, Nuñez, Gutiérrez, Leiva, Melano, Zampedri e Tapia

Escalação do Flamengo: Santos, Filipe Luís, Pablo, Willian Arão, Andreas Pereira, João Gomes, Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Universidad Católica e Flamengo

Universidad Católica:

Universidad Católica 2 x 1 Sporting Cristal (Libertadores)

Huachipato 1 x 0 Universidad Católica (Campeonato Chileno)

Universidad Católica 1 x 1 Colo Colo (Campeonato Chileno)

Flamengo:

Flamengo 3 x 1 São Paulo (Brasileirão)

Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

Athletico PR 1 x 0 Flamengo (Brasileirão)

Aproveite e siga o DCI no Google News