Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022?

Saiba a data do próximo sorteio na Copa Libertadores do ano que vem e onde assistir ao vivo

Após o sorteio dos jogos da fase preliminar na Libertadores, os torcedores já ser perguntam quando vai ser a definição dos grupos na competição. A Conmebol marcou para março do ano que vem o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022, ainda sem horário definido em Luque, na sede da entidade no Paraguai. Saiba onde vai passar ao vivo para o Brasil.

Quando é o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022 vai acontecer em 23 de março de 2022, quarta-feira, com horário a ser definido pela Conmebol. A sede da entidade em Luque, no Paraguai, será o grande palco do evento.

Quatro potes serão disponibilizados com oito equipes cada para definir o chaveamento completo dos quatro grupos da competição do ano que vem.

Assim como foi na fase preliminar, o SBT será novamente a emissora responsável por transmitir o sorteio através de suas redes sociais. O canal vai transmitir o evento em suas redes sócias, seja no Youtube, Facebook e também no site oficial.

Potes da Libertadores 2022

Os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores do ano que vem já estão definidos. Isso acontece porque todos os anos a Conmebol disponibiliza ao fim da temporada o ranking oficial de clubes atualizado. Quem tem o melhor desempenho ou até mesmo ganha títulos consideravelmente sobe de posição, enquanto outros perdem.

Porém, a principal função do ranking da Conmebol é definir através de suas posições os potes para o sorteio. Como esperado, quem fica entre as primeiras posições leva vantagem, aparecendo no primeiro pote.

Este ano, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG serão cabeças de chaves por aparecem na parte de cima do ranking (2º, 4º e 11º respectivamente). No sorteio, equipes do mesmo país não podem se enfrentar, porém, se vierem da fase preliminar, caso do Fluminense e América-MG, aí o regulamento da Conmebol permite o encontro.

Confira todos os quatro potes e saiba o que esperar na fase de grupos de 2022:

POTE 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional (Uruguai)

Peñarol

Atlético-MG

Cerro Porteño

POTE 2

Athletico-PR

Libertad (Paraguai)

Independiente del Valle

Universidad Católica

Emelec (Equador)

Corinthians

Colo-Colo

Vélez

POTE 3

Sporting Cristal

Millonarios/Deportivo Cali (Colômbia)

RB Bragantino

Deportivo Táchira (Venezueal)

Alianza Lima

Colón

Tolima

Caracas

POTE 4

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero (Bolívia)

Fortaleza

1 Classificado da fase preliminar

2 Classificado da fase preliminar

3 Classificado da fase preliminar

4 Classificado da fase preliminar

Quando começa a Libertadores 2022?

A fase preliminar é a primeira etapa da Copa Libertadores da América em uma nova temporada. Em 2022, os jogos terão início em 9 de fevereiro, seguindo até a terceira fase em 16 de março.

Depois, com o sorteio definido, a fase de grupos vai dar o pontapé inicial a partir dos dias 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio de 2022.

Chega a hora do mata-mata na competição. O calendário sofreu pequenas alterações por conta da Copa do Mundo e, por isso, vão acontecer nos meses de junho, agosto e setembro, com a final marcada para o dia 29 de outubro, mais cedo devido ao Mundial da FIFA, no Equador.

Leia também:

Ranking da Conmebol atualizado: confira a posição dos brasileiros