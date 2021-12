Ranking da Conmebol atualizado: confira a posição dos brasileiros

A Conmebol divulgou na última sexta-feira, 17/12, o ranking das equipes sul-americanas após o fim da temporada 2021. O destaque ficou com o campeão da Libertadores, o Palmeiras, que termina o ano em segundo lugar, ficando atrás apenas do River Plate, da Argentina. Confira como ficou o ranking de clubes da Conmebol atualizado.

Como funciona o Ranking da Conmebol?

O método de classificação para fazer o ranking de clubes associados à Conmebol ao fim da temporada leva em consideração as vitórias, o desempenho apresentado em campo em todo o ano e conquista de títulos são os medidores. O Palmeiras, por exemplo, ganhou posições já que ganhou a Libertadores, assim como o Athletico-PR, campeão da Sul-Americana.

O ranking da Conmebol serve formar os potes para o sorteio da Copa Libertadores e Sul-Americana tanto da fase preliminar como de grupos, isto é, os primeiros ganham a vantagem de serem cabeças de chave, ocupando o primeiro e o segundo pote.

O que mudou no Ranking da Conmebol em 2021?

Muitas equipes da América do Sul perderam posições, enquanto outras ganharam lugares significativos depois de apresentarem bom desempenho em campo. O destaque ficou com o Palmeiras, que saltou do sexto para o segundo lugar depois de ganhar a Libertadores em 2021.

O líder continua sendo o River Plate, enquanto Boca Juniors, Flamengo e Grêmio fecham o top 5 da edição. Dessa maneira, veja como ficou o ranking dos associados da Conmebol na temporada 2021 com os vinte primeiros colocados.

1 – River Plate (ARG)

2 – Palmeiras (BRA)

3 – Boca Juniors (ARG)

4 – Flamengo (BRA)

5 – Grêmio (BRA)

6 – Nacional (URU)

7 – Peñarol (URU)

8 – Santos (URU)

9 – Atlético Nacional (COL)

10 – Independiente (ARG)

11 – Atlético-MG (BRA)

12 – Athletico-PR (BRA)

13 – São Paulo (BRA)

14 – Olimpia (PAR)

15 – Cerro Porteño (PAR)

16 – Libertad (PAR)

17 – Internacional (BRA)

18 – Barcelona de Guayaquil (EQU)

19 – Racing (ARG)

20 – LDU (EQU)

Como vai funcionar a Libertadores de 2022?

Quarenta e sete equipes da América do Sul disputarão a Copa Libertadores de 2022. Até a primeira semana de dezembro, quarenta times estão classificadas, com a reta final da temporada se aproximando.

Seis times do Brasil já estão classificados, sendo dois através da Libertadores e Sul-Americana e as outras vagas entregues através do Brasileirão, onde as posições determinam cada um dos classificados.

Dessa maneira, confira todos os clubes já classificados até dezembro de 2021 para a Libertadores de 2022.

BRASIL – Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, RB Bragantino, Athletico-PR, Fortaleza e Corinthians

ARGENTINA – Boca Juniors, Talleres, Colón, River Plate e Vélez

COLÔMBIA – Tolima e Deportivo Cali/Millionários

CHILE – Colo-Colo e Universidad Católica

BOLÍVIA – Always Ready e Independiente Petrolero

EQUADOR – Emelec e Independente Del Valle

URUGUAI – Peñarol e Nacional

PARAGUAI – Libertad e Cerro Porteño

PERU – Alianza Lima e Sporting Cristal

VENEZUELA – Deportivo Táchira e Caracas

Qual é a data do sorteio da Libertadores?

O primeiro sorteio, o da fase preliminar, será realizado na próxima segunda-feira, 20 de dezembro, com início às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol no Paraguai.

Já o da fase de grupos vai acontecer em 23 de março, quarta-feira, ainda sem horário definido. Tanto a primeira quanto a de grupos, os potes já estão completos.