Quando vai ser o sorteio da Libertadores 2024?

Com o ranking da Conmebol atualizado, os potes para o sorteio da Libertadores na fase de grupos já estão definidos. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro são os brasileiros na competição, enquanto Botafogo e RB Bragantino disputarão a fase preliminar. Confira a data, os potes e como assistir o sorteio da fase de grupos.

Quando é o sorteio da Libertadores 2024?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores vai ser em março de 2024, mas o dia ainda será definido pela Conmebol. 32 clubes vão participar do sorteio, incluindo seis brasileiros e os vencedores da etapa preliminar.

O Brasil é o país com mais representantes no sorteio da fase de grupos, seguido da Argentina com cinco. As nações também apresentam clubes na etapa prévia da competição.

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, se classifica automaticamente para a competição assim como o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil em 2023. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro conquistaram as suas vagas através de suas posições no Brasileirão.

A fase de grupos da Libertadores começa em 03 de abril de 2024, com a primeira rodada. Os jogos acontecem sempre à noite, de terça, quarta e quinta-feira, em horários alternados.

Como vai funcionar o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2024?

Com as equipes distribuídas entre os quatro potes de oito, o sorteio está pronto para acontecer. No total, 32 clubes participam do sorteio da Libertadores para a fase de grupos, sendo 28 classificados e os quatro vencedores da etapa preliminar.

Os nomes dos times são colocados em bolinhas que são depositada em potes transparentes, de acordo com cada um dos quatro potes. O apresentador sorteia uma bolinha por vez no primeiro pote, identificando assim os cabeças de chave de cada grupo.

Cabeças de chave não podem se enfrentar na primeira fase porque estão em grupos diferentes. Depois, o apresentador sorteia uma bolinha em cada um dos outros três potes formando assim os oito grupos de quatro cada.

A única regra da fase de grupos é que times do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção daqueles que vem da fase preliminar, isto é, o Botafogo pode cair no mesmo grupo que o Flamengo, por exemplo.

Relembre: Fluminense é campeão da Libertadores em 2023

Quem são os cabeças de chave da Libertadores 2024?

Com o ranking da Conmebol devidamente atualizado ao fim da temporada 2023, os quatro potes para o sorteio da Libertadores estão formados, onde Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU Quito são cabeças de chave.

Cabeça de chave significa que os oito clubes vão para o pote 1. Durante o sorteio, o apresentador irá tirar um nome por vez do primeiro pote, definindo assim o primeiro integrante de cada um dos oito grupos. Por exemplo, se o nome do Fluminense for sorteado ele vai para o grupo A, depois o nome do River Plate para o grupo B e assim sucessivamente.

Os cabeças de chave nunca estarão no mesmo grupo, pois são os 'líderes' de seus respectivos grupos.

Acompanhe todos os potes para o sorteio da Libertadores, de acordo com a Conmebol.

POTE 1 (cabeças de chave): Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU Quito

POTE 2: Atlético MG, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Bolívar, Junior Barranquilla e Barcelona do Equador

POTE 3: San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Rosario Central, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Talleres e Millonarios

POTE 4: Huachipato, Liverpool URU, Caracas, Cobresal, classificado da fase preliminar 1, classificado da fase preliminar 2, classificado da fase preliminar 3 e classificado da fase preliminar 4

Quem não se classificou para a Libertadores?

Na contramão da glória de se classificar para a Libertadores, muitos times não conseguiram o seu espaço na etapa preliminar ou fase de grupos.

O Corinthians, campeão em 2012 e tradicional participante da Libertadores, não carimbou o seu passaporte para o torneio principal da Conmebol, mas ficou com a vaga para a Sul-Americana. O Internacional, campeão em 2006 e 2010, também vai jogar somente a Sula em 2024.

O Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro, vencedor da Libertadores em 1976 e 1997, e o Athletico Paranaense, vice em 2022, ficaram com a vaga também na Copa Sul-Americana.

Outros times importantes que não vão participar da Libertadores são os argentino Independiente, maior campeão da história da competição com sete títulos, e o Boca Juniors, que não se classificaram. O Olimpia, do Paraguai, eliminou o Flamengo em 2023, mas no ano que vem não vai disputar.

O Racing, da Argentina, também não conseguiu a tão sonhada vaga.

Fase preliminar da Libertadores

A Conmebol realizou na terça-feira, 19 de dezembro, o sorteio da fase preliminar para definir cada um dos confrontos entre a primeira, segunda e terceira rodada. No total, 19 clubes vão brigar por quatro vagas que dão acesso à fase de grupos da Libertadores.

A primeira fase traz seis clubes, enquanto a segunda tem os três vencedores da primeira e os outros 13 classificados através dos campeonatos de seus países. O Botafogo e o RB Bragantino representam o Brasil, mas só começam a jogar na segunda fase.

As três fases prévias são jogadas em ida e volta, com início em 07 de fevereiro de 2024, com a primeira rodada, seguindo até 13 de março com a terceira e última.

Acompanhe como ficaram os confrontos após o sorteio, onde os times da direita jogam a segunda partida em casa.

PRIMEIRA FASE PRELIMINAR:

Puerto Cabello x Defensor Sporting

Aurora x Melgar

Aucas x Nacional do Paraguai

SEGUNDA FASE PRELIMINAR:

Águilas Doradas x RB Bragantino

Aucas ou Nacional do Paraguai x Atlético Nacional

Always Ready x Sporting Cristal

Godoy Cruz x Colo-Colo

Sportivo Trinidense x El Nacional

Puerto Cabello ou Defensor Sporting x Nacional do Uruguai

Portuguesa x Palestino

Aurora ou Melgar x Botafogo

Calendário da Libertadores 2024

O calendário da próxima edição da Libertadores foi divulgado pela Conmebol em novembro de 2023, com as datas de todas as etapas da competição. O torneio tem início em fevereiro com a rodada prévia, enquanto a final está marcada para 30 de novembro.

A fase de grupos começa em abril.

Primeira fase da etapa preliminar:

07/02 e 14/02

Segunda fase da etapa preliminar:

21/02 e 28/02

Terceira fase da etapa preliminar:

06/03 e 13/03

Fase de grupos:

03/04 até 29/05 (terça, quarta e quinta-feira)

Oitavas de final:

14/08 e 21/08

Quartas de final:

18/09 e 25/09

Semifinal:

23/10 e 30/10

Final:

30/11

Onde assistir o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores 2024 será transmitido na ESPN, nos serviços de streaming Star Plus, Paramount+ e Globoplay, e no canal da Conmebol no Youtube. É possível acompanhar o sorteio em qualquer estado do Brasil ao vivo.

A ESPN, responsável pelos direitos de transmissão da Libertadores na TV paga, exibirá o sorteio em sua grade de programação. Já a Globo, única emissora com sinal aberto a transmitir o campeonato, vai passar o sorteio no GE e no Globoplay ao vivo.

O Paramount+, serviço de streaming, é a opção para assinantes. Já o canal da Conmebol no Youtube vai transmitir de graça o sorteio para todo o país com apresentadores brasileiros.

Leia também: Maiores campeões da Libertadores: quais são os melhores da América?