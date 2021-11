Com os campeões da Libertadores, Copa Sul-Americana e as primeiras posições no Brasileirão, nove vagas serão destinadas aos clubes do Brasil para disputar desde a fase preliminar até grupos da Libertadores 2022. Saiba quantos times brasileiros vão para a Libertadores 2022 e quais clubes de fora já estão classificados.

Quantos times brasileiros vão para a Libertadores 2022 – 5 clubes conseguem classificação

Noves equipes brasileiras disputam a Copa Libertadores em 2022. Em novembro de 2021, cinco clubes já estão classificados de forma direta para o torneio sendo Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Athletico-PR e Corinthians. Até o fim do Brasileirão, em dezembro, quatro vagas serão destinadas.

O Palmeiras venceu a competição em 2021 pelo segundo ano seguido e, por isso, ganha vaga direta. O mesmo acontece com o Athletico-PR, que foi campeão da Sul-Americana. Já Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians garantem o direito de disputar por suas colocações no Campeonato Brasileiro.

Existe ainda a opção em que o vencedor da Copa do Brasil vai para a Libertadores mas, já que Atlético e Furacão estão classificados, a vaga não existe mais.

No entanto, as quatro vagas restantes serão definidas com a reta final do campeonato nacional. Dessa maneira, as posições na tabela marcam cada um dos times que estarão disputando a taça mais importante da América do Sul. A última rodada será realizada na quinta-feira, 09 de dezembro de 2021, com todos os confrontos acontecendo no mesmo horário.

47 clubes vão jogar a Libertadores 2022

Quarenta e sete equipes da América do Sul disputarão a Copa Libertadores do ano que vem. No entanto, somente vinte e nove estão classificadas neste momento, com a reta final da temporada se aproximando cada vez mais.

As quatro vagas restantes no Brasil serão entregues através do Brasileirão onde as posições determinarão cada um dos classificados. Até a realização da 36ª rodada, RB Bragantino, Ceará, Internacional, Fluminense e Fortaleza são os favoritos para irem direto ao torneio. Nos outros países, elas também são entregues através de suas colocações.

Confira todos os classificados até novembro de 2021 para a Libertadores de 2022

BRASIL – Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Athletico-PR e Corinthians

ARGENTINA – Colón, River Plate e Vélez

COLÔMBIA – Tolima e Atlético Nacional

CHILE – Colo-Colo, Universidad Católica e Everton

BOLÍVIA – The Strongest

EQUADOR – Emelec e Independente Del Valle

URUGUAI – Peñarol, Plaza Colonia e Nacional

PARAGUAI – Libertad, Guarani e Cerro Porteño

PERU – Alianza Lima, Sporting, Universidad César Vallejo e Universitário

VENEZUELA – Deportivo Táchira, Monagas e Caracas

Quando começa a Libertadores 2022?

Até o momento, a entidade não marcou datas e sequer horários para os sorteios e a realização das fases. Em praticamente todas as edições da Libertadores, a fase preliminar tem início em fevereiro. Dessa maneira, em março a segunda fase é realizada e, por fim, a terceira entre abril e maio.

A fase de grupos é indicada por sorteio da Conmebol, ou seja, seguindo as regras estabelecidas pela federação, os times são organizados em oito grupos com quatro equipes em cada um. Lembrando que equipes do mesmo país não podem se enfrentar.

Assim, as duas primeiras de cada grupo avançam para as oitavas de final onde conhecem os seus adversários por sorteios. Desse modo, a competição segue em todo o ano até os meses de outubro e novembro.

