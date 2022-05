Que canal vai passar jogo do América MG hoje na Libertadores – 5ª rodada

Ainda sonhando com a possibilidade de classificação na Libertadores, o América Mineiro enfrenta o Tolima nesta quarta-feira, 18 de maio, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, na Colômbia, pela penúltima rodada da temporada. Confira a seguir as informações de que canal vai passar jogo do América MG hoje.

Que canal vai passar jogo do América MG hoje?

Em que canal vai passar o jogo do América MG hoje vai ser no ESPN e Star +, a partir das 21h, pelo horário de Brasília na Libertadores.

Com exclusividade nos direitos de transmissão, a emissora da ESPN pode ser encontrada apenas em operadoras de TV por assinatura, com exibição para todos os estados do Brasil.

Outra opção, para quem não possui a TV fechada, é o serviço de streaming Star +, também por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou através do aplicativo para smartphone, computador, tablet e smart TV.

Informações do jogo Tolima x América MG hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Arbitragem: Fernando Rapallini (Argentina)

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade de Ibagúe, na Colômbia

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações de Tolima x América MG hoje:

Os anfitriões não possuem desfalques para o jogo desta rodada na Libertadores.

Provável escalação do Tolima: Domínguez; Quinones, Vásquez, Moya, Hernández Angulo; Ríos Henao, Rovira, Plata, Orozco, Lucumí; Ramírez. Técnico; Hernán Torres

O técnico Vagner Mancini possui baixas importantes para o jogo desta quarta. São eles o goleiro Jori, Alê, Everaldo, Paulinho Bóia e Wellington Paulista, lesionados.

Provável escalação do América MG: Jaílson; Patric, Iago Maidana, Marlon, Conti; Lucas Kal, Juninho, Índio Ramirez, Felipe Azevedo; Gustavinho e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

Tolima e América MG na Libertadores

Contabilizando 7 pontos na vice-liderança do grupo D, o Tolima está próximo de carimbar o seu passaporte até a próxima fase da Libertadores. Se ganhar o jogo desta quarta-feira e o Galo perder, então aí estará praticamente confirmado matematicamente até as oitavas. Ao todo, contabiliza duas vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o América praticamente não tem chances de chegar até a próxima fase da competição sul-americana. O time de Belo Horizonte precisa dos três pontos nesta quarta-feira, além de torcer por tropeços de Independiente del Valle, chegando na sexta e última rodada para disputar a classificação.

Saiba como foi o último jogo entre os times.