Que horas é o jogo do Corinthians hoje x Deportivo Cali na Libertadores

Nesta quarta-feira, 13 de abril, Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam pela segunda rodada da Libertadores em 2022, na Neo Química Arena, em São Paulo. A seguir, confira todos os detalhes e saiba que horas é o jogo do Corinthians hoje.

Estão no grupo E as equipes de Always Ready, Boca Juniors, Corinthians e Deportivo Cali.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília. A partida entre Corinthians e Deportivo Cali nesta quarta-feira vai ser transmitida no canal ESPN e Facebook pela Libertadores.

A emissora da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, Oi e Vivo, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar a disputa através da sua pagina. Basta acessar o link e curtir os lances da disputa.

A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de que horas é o jogo do Corinthians hoje:

Data: 13/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: ESPN, Facebook e Star +

Escalação do Corinthians e Deportivo Cali

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Piton, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Róger Guedes, Júnior Moraes e Willian.

Escalação do Deportivo Cali: Guillermo De Amores, Aldair, Guillermo, Marsiglia, Mafla, Jhon, Edgard, Jimmy, Kevin Velasco, Teófilo e Ángelo Rodriguez

O Corinthians estreou na Libertadores deste ano com derrota para o Always Ready, jogando na altitude do seu estádio na Bolívia. Agora, para o jogo desta quarta-feira, vai contar com a força da torcida corintiana em sua casa para dar todo o apoio que o clube precisa no momento de decisão. Pelo grupo E na competição, o Timão ainda não marcou pontos.

Enquanto isso, o Deportivo Cali venceu o seu primeiro duelo diante ao Boca Juniors. Por isso, vê o confronto de hoje como importante já que tem a possibilidade de aumentar a sua vantagem mediante os oponentes do grupo. No fim de semana, o elenco empatou com o Junior Barranquilla no Campeonato Colombiano.

Corinthians x Deportivo Cali últimos jogos

O último jogo entre Corinthians e Deportivo Cali nos gramados aconteceu em 18 de abril de 2006, pela fase de grupos da Libertadores na temporada. Por 3 a 0, o o Corinthians venceu a partida.

Confira os resultados dos últimos jogos entre Corinthians e Deportivo Cali.

Corinthians 3 x 0 Deportivo Cali – 18/04/2006 – Libertadores

Deportivo Cali 0 x 1 Corinthians – 15/02/2006 – Libertadores

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

