Que horas é o jogo do Corinthians na Libertadores hoje, 2 de maio

O Corinthians recebe o Independiente del Valle nesta terça-feira, o2 de maio, pela terceira rodada do grupo E na Copa Libertadores da América na Neo Química Arena, na capital paulista. Confira o horário do jogo do Corinthians na Libertadores hoje e onde assistir ao vivo.

Que horas vai ser o jogo do Corinthians na Libertadores?

A partida entre Corinthians e Independiente del Valle hoje começa às 21 horas, nove da noite, horário de Brasília, direto da Neo Química Arena, na cidade de São Paulo. O Luxemburgo é o novo técnico do Timão.

O embate é válido pela terceira rodada da competição. A transmissão vai ser para todos os estados de acordo com o horário de Brasília. Verifique o relógio caso o seu estado tenha a diferença no horário.

O jogo do Corinthians na Libertadores hoje tem transmissão no Paramount+, serviço de streaming. Não vai passar em nenhum canal de televisão.

Acesse o site (www.paramountplus.com) e torne-se membro por R$ 14,90 por mês.

Como está o Timão na Libertadores 2023?

Com três pontos, o Corinthians ocupa a segunda posição do grupo E na Libertadores. O time estreou com vitória diante do Liverpool do Uruguai, mas perdeu para o Argentinos Juniors em casa na segunda rodada.

Hoje, o Timão tentará se redimir com a torcida em busca da segunda vitória na competição. Caso vença a rodada e o Argentinos Juniors tropece o alvinegro torna-se o novo líder do grupo.

Confira a classificação do grupo E

1 Argentinos Juniors - 6 pontos

2 Corinthians -3 pontos

3 Independiente del Valle - 3 pontos

4 Liverpool - 0 pontos