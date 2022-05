Que horas é o jogo do Flamengo hoje na Libertadores – 5ª rodada ao vivo

Confira qual o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Buscando a classificação até as oitavas de final, o Flamengo enfrenta o Universidad Católica nesta terça-feira, 17 de maio, pela penúltima rodada do grupo H na Libertadores no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira todas as informações e saiba que horas é o jogo do Flamengo hoje e onde assistir ao vivo.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje na Libertadores

O jogo do Flamengo hoje vai começar a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, direto do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com transmissão às nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, os torcedores em todo o país podem acompanhar o jogo da Libertadores, com exceção de moradores de estados que possuem o seu próprio fuso horário, como é o caso do Acre ou Mato Gross, por exemplo.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o maior do Brasil, com capacidade para 78 mil torcedores. Nesta terça-feira, a casa promete estar lotada com torcedores do rubro-negro e também visitantes, os chilenos torcedores do Universidad Católica.

Ingressos foram vendidos para ambas as torcidas durante a última semana.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

Qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje? Os canais SBT e Conmebol TV vão transmitir o jogo do Flamengo hoje a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na Libertadores.

Com transmissão exclusiva pela TV aberta, o canal do SBT é quem exibe para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e as cidades de Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Curitiba, no Paraná, ao vivo e completamente de graça.

A narração vai ser de Luiz Alano, com comentários de Mauro Cezar Pereira.

O site do SBT (www.sbt.com.br) também transmite o jogo de graça através do site, de maneira online. O aplicativo SBT Vídeos também é responsável pela transmissão.

Já o canal da Conmebol TV é a dona dos direitos de transmissão da Libertadores

Informações do jogo do Flamengo hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SBT e Conmebol TV

Flamengo pode se classificar para as oitavas hoje

Com 10 pontos em primeiro lugar no grupo H, o Flamengo precisa da vitória nesta terça-feira diante do Universidad Católica para se classificar até a próxima fase, as oitavas de final da Libertadores.

Se empatar, aí a classificação ficará encaminhada em primeiro. Enquanto isso, torce por um tropeço do Talleres também nesta terça-feira se perder o seu confronto.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.

Escalação do Flamengo hoje

O técnico Paulo Sousa tem baixas importantes para o confronto desta terça-feira. Fabrício Bruno, David Luiz, os goleiros Santos e Diego Alves, Filipe Luís, Matheus França e Gustavo Henrique trabalham em recuperação no departamento médico neste momento.

Pressionado pela Diretoria e até mesmo pelos torcedores, o comandante português precisa do resultado na Libertadores para mudar o cenário de seu trabalho.

Escalação do Flamengo: Hugo Santos; David Luiz, Pablo, Isla, Ayrton; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa