Que horas é o jogo do Fortaleza hoje na Libertadores (07/07)

Que horas é o jogo do Fortaleza hoje na Libertadores (07/07)

Fechando as oitavas de final da Libertadores, o torcedor quer saber que horas é o jogo do Fortaleza hoje! Jogando no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, a equipe cearense enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira, 7 de julho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Com promessa de bom futebol, saiba onde assistir o jogo de hoje.

No primeiro jogo das oitavas, as equipes empataram em 1 a 1. Quem vencer enfrenta o Athletico Paranaense nas quartas de final da Libertadores.

+ Quartas de final Libertadores 2022: chaveamento dos jogos

Que horas é o jogo do Fortaleza hoje?

O jogo do Fortaleza hoje tem início às 21h30, no horário de Brasília, diretamente de Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira, 7 de julho de 2022.

A ESPN, o Star + e o Facebook Watch da Conmebol Libertadores transmitem as emoções do jogo do Fortaleza hoje ao vivo.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN é o único meio de acompanhar o futebol pelo televisor, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Se preferir, pode assistir através do Star +, serviço de streaming disponível pelo celular, tablet, computador e na smart TV para assinantes. Outra opção é o canal da Libertadores no Facebook Watch, totalmente de graça.

Que horas é o jogo do Fortaleza hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Fortaleza hoje: ESPN, Star + e Facebook Watch

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)

Prováveis escalações de Estudiantes x Fortaleza:

Os argentinos não tem desfalques para o jogo de hoje, alívio para o técnico Ricardo Zielinski.

Escalação do Estudiantes: Andújar; Más, Noguera, Lollo, Rogel, Godoy; Castro, Zuqui, Rodríguez, Zapiola Yamartino; Mauro Boselli.

O técnico Vojvoda não poderá contar com Tinga, Robson e Anthony Landázuri, lesionados. Já Thiago Galhardo, Lucas Sasha e Otero estão indisponíveis mesmo depois de serem contratados.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Titi, Marcelo Benevenuto, Felipe; Welison, Ronald, Yago Pikachu, Juninho Capixaba; Romero, Moisés e Lucas Lima.

Como estão Estudiantes e Fortaleza na temporada?

ESTUDIANTES:

No primeiro jogo das oitavas na Libertadores, o Estudiantes conseguiu arrancar o empate fora de casa para trazer a decisão em sua casa nesta quinta-feira. No entanto, o elenco argentino ainda se mantém em alerta para enfrentar o Fortaleza em busca da tão sonhada classificação.

O Estudiantes não vence no Campeonato Argentino há três rodadas, causando certa preocupação nos torcedores. Porém, para o confronto de hoje, os jogadores titulares serão utilizados principalmente porque não há baixas. Na Libertadores, entretanto, o time terminou em primeiro lugar com 13 pontos, vencendo o próprio grupo cearense com o total de quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O saldo de gols do time até aqui é de oito gols marcados e cinco sofridos.

FORTALEZA:

O Fortaleza vem de derrota para o Coritiba no fim de semana no Brasileirão. Por esse resultado e por ter jogadores importantes lesionados, o técnico Vojvoda teme o encontro desta quinta-feira na Libertadores.

O desempenho do time tem deixado a desejar, sem vencer por duas rodadas no torneio nacional, além de estar na zona de rebaixamento da tabela com apenas dez ponto, tendo duas vitórias, quatro empates e nove derrotas então.

Na Libertadores foram dez pontos em segundo lugar no grupo F, colecionando três vitórias, um empate e uma derrota também.

Confira como foi a última partida entre as equipes.