Que horas é o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores e onde vai passar

Emelec e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, para disputar a terceira rodada do grupo A na Libertadores de 2022. Se você quer saber onde assistir e que horas é o jogo do Palmeiras hoje, acompanhe no texto a seguir.

Atual campeão, o alviverde é o líder do grupo com seis pontos depois de vencer as duas partidas. Do outro lado, os equatorianos buscam a primeira vitória na competição para continuar sonhando com a vaga nas oitavas de final da temporada.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo do Palmeiras hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador.

A partida será transmitida na parte das nove da noite, mas vai acontecer a partir das sete horas da noite no Equador, já que Brasília está 2 horas à frente das terras vizinhas.

O Estádio George Capwell tem capacidade para receber 40 mil torcedores. No confronto desta quarta, a casa promete estar lotada com a torcida equatoriana.

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Emelec e Palmeiras hoje será transmitido ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 21h.

Disponível somente em operadoras por assinatura, a ESPN transmite para todos os estados do Brasil a partida desta quarta-feira na Libertadores. É necessário ter o canal em sua programação.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming por assinatura, disponível para celular, tablet, smarTV e até mesmo através do computador. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.starplus.com).

Ficha técnica do Emelec x Palmeiras hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil

Arbitragem: Patricio Loustau (ARG)

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do Emelec x Palmeiras

Escalação do Emelec:​ Pedro Ortíz, Caicedo, Leguizamón, Chávez, Pitton, Zapata, Arroyo, Rodríguez, Rojas, Cabeza e Quiroga

Escalação do Palmeiras: Marcelo, Mayke, Kuscevic, Murilo, Jorge, Gabriel Menino, Atuesta, Gustavo Scarpa, Wesley, Gabriel Veron e Rafael Navarro

Último encontro de Emelec x Palmeiras

A última vez que Emelec e Palmeiras se enfrentaram foi em 28 de março de 1995, pela segunda rodada da Libertadores da América na temporada.

Por 2 a 1, a equipe do Palmeiras superou o adversário equatoriano.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Emelec e Palmeiras

Emelec:

Emelec 2 x 1 9 de Octubre (Campeonato Equatoriano)

Cumbayá 1 x 1 Emelec (Campeonato Equatoriano)

Emelec 1 x 0 Aucas (Campeonato Equatoriano)

Palmeiras:

Goiás 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

Palmeiras 3 x 0 Corinthians (Brasileirão)

