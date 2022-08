Que horas que é o jogo do Palmeiras hoje na Libertadores? (30/08)

Confira onde assistir e o horário do jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Disputando o confronto de ida na semifinal da Libertadores contra o Athletico Paranaense, o torcedor quer saber que horas que é o jogo do Palmeiras hoje, terça-feira em 30 de agosto. Jogando na Arena da Baixada, na capital paranaense, a partida tem transmissão ao vivo e de graça pelo canal do SBT hoje.

Quem vencer nesta terça-feira garante a vantagem para o jogo de volta na próxima semana.

Que horas que é o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje começa às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, diretamente da Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Valendo a vantagem na semifinal da Libertadores, o jogo entre Athletico e Palmeiras nesta terça-feira vai passar no canal SBT, disponível pela TV aberta em todos os estados do Brasil de graça e ao vivo. Téo José é quem comanda a narração, enquanto Edmilson, Mauro Beting e Nadine Basttos comentam.

Outra maneira de acompanhar o jogo do Palmeiras hoje é o canal da Conmebol TV, disponível somente nas operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO, assim como os aplicativos apenas para assinantes.

Para assistir de graça pelo celular ou computador, o torcedor tem a opção de conectar-se através do site www.sbt.com.br, sem precisar ao menos logar em contas ou usuários. É só entrar no site, clicar no “AO VIVO” localizado na parte esquerda e superior do site, e clicar no player de vídeo que aparece em seguida (foto abaixo).

Qual é o árbitro do jogo do Palmeiras hoje

O árbitro principal do jogo entre Athletico e Palmeiras nesta terça-feira, 30 de agosto, vai ser o chileno Roberto Tobar, com auxiliares Christian Schiemann e Claudio Rios, ambos do Chile.

O quatro árbitro é Cristian Garay e a responsabilidade pelo VAR fica em cargo de Juan Lara, todos chilenos. O esquadrão da arbitragem no confronto da semifinal foi definido pela Conmebol uma semana antes do confronto, ou seja, torcedores já sabiam quem apitaria a partida do Palmeiras na semifinal dias atrás, divulgado pela própria entidade

De maneira ética, a Conmebol designa para apitar os jogos da competição árbitros de diferentes nacionalidades dos times que estão jogando no duelo. Por isso, todos os juízes, assistentes e o árbitro do VAR são chilenos entre dois clubes brasileiros.

Essa é a sexta partida que Tobar já apitou do Palmeiras. Ao todo são quatro vitórias e uma derrota apenas. Este ano, o chileno apitou o duelo entre Corinthians e Boca Juniors, além do duelo entre River Plate e Vélez nas oitavas de final da Libertadores, onde o chileno anulou gol de Matías Suárez por toque no braço, após verificar no VAR.

Prováveis escalações de Athletico PR x Palmeiras

Felipão tem baixas importantes em seu plantel de jogadores. Entre eles, Christian, Reinaldo, Marlos e Cirino continuam fora.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Hugo Moura, Alex Santana, Fernandinho; Canobbio, Cuello e Vitor Roque.

Abel Ferreira não poderá contar com Danilo e Gustavo Scarpa, já que ambos foram expulsos na última partida da Libertadores. Já o atleta Jailson continua lesionado e em recuperação.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo, Marcos Rocha; Gabriel Menino, Zé Rafael, Wesley; Raphael Veiga, Dudu e Rony;

Tem gol fora de casa na semifinal da Libertadores 2022?

Não tem gol fora de casa na Libertadores. O critério de desempate não é mais utilizado na competição este ano ao ser retirado do regulamento no início desta temporada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Por isso, em caso de empate na soma dos dois jogos, a disputa de pênaltis vai decidir quem avança para a próxima fase da competição. Com exceção da final, que a entidade irá definir se haverá ou não prorrogação.

Na temporada passada, o Palmeiras se classificou para a final após vencer o Atlético Mineiro na semifinal com gol fora de casa, no Mineirão, mesmo não vencendo a partida.

