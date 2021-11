Arrascaeta vai jogar a final da Libertadores 2021?

Além de brigar no Brasileirão, o Flamengo já projeta a final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para o fim de novembro no Uruguai. Arrascaeta, fundamental no meio de campo, é a principal preocupação do clube, enquanto não se sabe se o jogador vai jogar a final da Libertadores ou não.

Arrascaeta vai poder jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras?

Fora do Flamengo desde outubro por grave lesão muscular, Arrascaeta é dúvida no elenco rubro-negro. Porém, o meia apresentou melhora significativa em seu tratamento nos últimos dias e deve sim ser escalado pelo técnico Renato Gaúcho para a final da Libertadores.

Arracaeta se machucou em 7 de outubro nas Eliminatórias enquanto defendia o Uruguai. Na ocasião, a seleção enfrentou a Colômbia na 11ª rodada e parou no empate sem gols. Arrasca sentiu dores musculares e precisou deixar o campo aos 44 do primeiro tempo, substituído por De la Cruz. Dois dias depois, o Flamengo confirmou o problema muscular na coxa direita do jogador.

Depois de fisioterapia, exames e avaliações na segunda-feira (15/11), o uruguaio foi liberado para voltar aos gramados. Porém, de acordo com o jornalista Cahê Mota, do portal Globo Esporte, o clube vai adotar muita cautela para evitar maiores complicações com o meia.

Arrasca deve entrar em campo por alguns minutos contra o Internacional no próximo sábado (20/11), assim como na terça-feira (23/11) em jogo atrasado do Brasileirão. Dessa maneira, faltando apenas 9 dias para a final, o jogador tem tempo o suficiente para adquirir ritmo e voltar ao seu futebol de antes.

Quais jogadores do Flamengo não vão jogar a final?

Além de Arrascaeta, o Flamengo também tem outras preocupações para a decisão da Conmebol. Rodrigo Caio e Pedro continuam no departamento médico, sem previsão de alta.

A mais recente lesão é Bruno Henrique que, ao final da vitória contra o Corinthians na quarta-feira (17/11), sentiu dores no joelho esquerdo. Além de Bruno, David Luiz também precisou ser substituído, mas nada foi dito pela diretoria rubro-negro.

A única baixa já confirmada é o zagueiro Léo Pereira que, suspenso por dar uma cotovelada no jogador adversário pela semifinal contra o Barcelona, não pode entrar em campo. Léo já cumpriu um jogo, ou seja, a partida de volta e, agora, a final é o segundo.

Qual o dia da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras?

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras vai acontecer em 27 de novembro de 2021 em Montevidéu, capital do Uruguai, no Estádio Centenário a partir das 17 horas da tarde, horário de Brasília. O confronto definirá quem será o campeão da 62ª edição.

O Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, foi o escolhido para receber a final da Libertadores e Sul-Americana em 2021. Coincidentemente, o espaço completou 90 anos, e agora, nada melhor do que receber a disputa da maior competição de futebol da América do Sul, um dos continentes mais tradicionais do esporte no mundo.

