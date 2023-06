Quem vai transmitir jogo do Corinthians online na Libertadores – 07/06

O Corinthians enfrenta o Independente del Valle nesta quarta-feira, 07/06, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, às 19h. O jogo do Corinthians será disputado no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, e terá cobertura completa no streaming. O Timão precisa vencer ou empatar para seguir vivo no torneio. Se perder será eliminado com uma rodada de antecedência.

Onde vai passar jogo do Corinthians hoje na internet?

O Paramount Plus transmite com exclusividade no streaming o jogo do Corinthians na Libertadores às 19h, horário de Brasília, válido pela penúltima rodada da fase de grupos.

Não dá para assistir em nenhum canal de televisão. O serviço de streaming do Paramount é responsável pelos direitos de transmissão da Libertadores e por isso cobre com exclusividade o jogo do Independiente del Valle e Corinthians nesta quarta-feira. Por R$ 14,90, o assinante pode assistir à transmissão do sinal ao vivo pelo computador (www.paramountplus.com) e no celular, Android ou iOS, tablet e smartv.

1) Quem é assinante só precisa acessar o site www.paramountplus.com no computador ou navegador do celular ou no aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet. Clique em “Fazer login” e complete com o email e a senha de usuário.

2) Caso contrário, escolha “assine Paramount+”. Na sequência, siga o passo a passo, escolha o modo de pagamento e finalize o cadastro.

3) Assim que tornar-se assinante do serviço de streaming, abra o mosaico principal do Paramount e escolha o jogo do Corinthians e Independiente del Valle ao vivo.

Como está o Corinthians na Libertadores?

O Corinthians vem de derrota para o América Mineiro, em 2 a 0, pelo Brasileirão. O clube chegou a mostrar reação ao vencer o Fluminense e a garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, mas voltou a ficar próximo da zona de rebaixamento após a derrota para o Coelho.

Na Libertadores, o cenário não é favorável ao Timão. Terceiro colocado com quatro pontos, o time pode ser eliminado da competição se perder para o Del Valle nesta quarta-feira, tendo que se contentar com a vaga na segunda fase da Sul-Americana. Mas se ganhar ou empatar, aí leva a disputa para a sexta e última rodada do grupo E.

Independiente del Valle na na Libertadores?

O Independiente de Valle, atual campeão da Sul-Americana, vem de vitória por 2 a 0, contra o Aucas, na sexta-feira, pela rodada do Campeonato Equatoriano. O time é o líder da competição nacional com 31 pontos, vantagem de sete pontos.

Na Libertadores, o time pode encaminhar a sua classificação para as oitavas de final se vencer o Corinthians nesta quarta-feira, dentro de casa. Segundo lugar com seis pontos, tem apenas dois a menos que o Argentinos Juniors, cujo rival os equatorianos torcem por derrota na penúltima e última rodada.

Escalação do Corinthians para o jogo de hoje

Vanderlei Luxemburgo deverá utilizar os titulares no jogo desta quarta-feira. Paulinho, Gustavo Mosquito e Cantillo não aparecem na lista de relacionados para o jogo contra o del Valle na Libertadores.

Paulinho passou por novos exames e avaliações médicas. Segundo o boletim médico do Corinthians, foi diagnosticado com uma lesão no cruzamento anterior no joelho esquerdo, submetido a uma nova cirurgia.

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli.

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos.

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo.

Meias: Biro, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira.

Atacantes: Adson, Chrystian Barletta, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Como foi o último jogo do del Valle x Corinthians?

O último jogo entre Independiente del Valle e Corinthians foi em 02 de maio de 2023, na temporada atual, pela terceira rodada da fase de grupos na Libertadores.

Na Neo Química Arena, em São Paulo, o del Valle venceu o Corinthians por 2 a 1, com gols de Lautaro Díaz no primeiro e segundo tempo, enquanto Roger Guedes descontou para o Timão. Com o resultado, o time equatoriano alcançou uma melhor colocação no grupo.

O time de Vanderlei Luxemburgo busca a revanche nesta quarta-feira, fora de casa.

Confira os melhores momentos do primeiro jogo entre as equipes.



