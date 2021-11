Resultado do jogo do Corinthians feminino: Timão conquista Libertadores

O Corinthians é campeão da Copa Libertadores Feminina 2021. As Brabas venceram o Santa Fe neste domingo, 21, no Estádio Parque Central, no Uruguai, e conquistaram terceiro título na competição. Agora, Timão empata com o São José como maiores vencedores do torneio. Veja abaixo o resultado do jogo do Corinthians feminino.

Qual o resultado do jogo do Corinthians feminino?

A equipe Alvinegra venceu a decisão do torneio internacional por 2 a 0 e conquistou a taça da Libertadores. Logo aos 10 minutos da primeira etapa, Adriana recebeu passe de Gabi Portilho e estufou as redes para abrir o placar. A equipe colombiana teve a oportunidade de empatar na sequência, em confusão defensiva das brasileiras.

Entretanto, a equipe do Santa Fe não aproveitou a chance com o gol livre e, como diz o ditado, quem não faz, toma. Ainda na primeira etapa, Zanotti passou para a Tamires, que cruzou rasteiro na medida para Portilho ampliar o marcador aos 41 e decretar o resultado do jogo do Corinthians em 2 a 0 para as alvinegras.

Na segunda etapa, a equipe corintiana apenas administrou o placar e pouco sofreu com as adversárias. Com o triunfo, a equipe brasileira chegou ao terceiro título no torneio nacional.

Qual a premiação do Corinthians?

Campeã continental, a equipe corintiana recebe a premiação de 85 mil dólares. O título pode fazer o time paulista fazer história no futebol brasileiro feminino. O clube é o atual vencedor do Campeonato Brasileiro – derrotou o Palmeiras na decisão – mas também disputa o título do Campeonato Paulista com o São Paulo.

Em caso de vitória no Estadual, o Corinthians se torna então o primeiro clube tupiniquim a ter uma Tríplice Coroa no futebol feminino com as conquistas do nacional, Libertadores e do Paulistão.

Quais os maiores campeões da Libertadores feminina?

As equipes brasileiras do São José-SP e do Corinthians são os maiores vencedores, com três títulos cada. A equipe do São José venceu em 2011, 2013 e 2014, enquanto o Corinthians, com o resultado do jogo por 2 a 0 na final de 2021, venceu a atual edição e também as de 2019 e 2017.

A primeira conquista ocorreu juntamente em parceria com o Audax. Já o Santos ficou com o caneco duas vezes (2009 e 2010), assim como a Ferroviária (2015 e 2020). Entre as equipes de outras nacionalidades, o Colo-Colo (Chile) venceu em 2012, o Sportivo Limpeño (Paraguai) faturou em 2016 e, por fim, o Atlético Huila (Colômbia) ganhou a edição de 2018.