Resultado do jogo do Flamengo hoje: Flamengo eliminado da Libertadores 2023

O Flamengo está eliminado da Liberadores 2023. Com a derrota para o Olimpia por 3 a 1 (3-2 no agregado) nesta quinta-feira, 10 de agosto, no Estádio Defensores del Chaco, o grupo carioca frustra os torcedores e se despede mais cedo da competição. Veja como foi a partida e qual é o próximo desafio do clube.

Quem ganhou o jogo do Flamengo hoje na Libertadores

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Com as arquibancadas do Defensores del Chaco lotadas, foi um primeiro tempo quente entre Olimpia e Flamengo mas não pelo futebol e sim por confusões envolvendo os jogadores e até os treinadores dos respectivos times, uma tradicional noite de Libertadores.

Bruno Henrique foi o nome do Rubro-Negro na primeira porque que todos os lances passavam por ele. Foram necessários apenas dois minutos no relógio para o atacante assustar a defesa paraguaia, com impedimento no lance.

O Flamengo seguiu pressionando, construindo jogadas e mostrando uma eficiente marcação. Aos sete minutos, Arrascaeta cobrou falta e Bruno Henrique, na área, acertou a bola de bico no fundo das redes do goleiro Espíola, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores.

O Olimpia não recuou ou se sentiu ameaçado com o gol do Mengo em nenhum momento, já que aos 11 minutos Iván Torres balançou as redes do goleiro flamenguista Matheus Cunha de cabeça. O VAR analisou o lance, mas o gol foi confirmado para deixar tudo igual no Defensores del Chaco, no Paraguai.

O Olimpia chegou a mostrar reação e passou a pressionar o Flamengo, deixando a partida ainda mais quente e equilibrada com boas chances, mas também com muita confusão e troca de ofensas entre os jogadores. O time brasileiro retomou o controle aos 21 minutos com a posse de bola, com tentativa de Bruno Henrique do lado do gol após o passe de Gerson.

Na reta final, o jogo tomou outra cara e ficou maçante e sem emoções. Gabigol marcou aos 31 minutos, mas o impedimento em Bruno Henrique foi assinalado já que participou do lance. Na sequência o Olimpia teve duas chances de virar o placar, mas os erros na hora de finalizar atrapalharam o grupo.

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO?

O Flamengo se manteve estável no segundo tempo, enquanto o Olimpia demorou para mostrar intensidade dentro de campo. Foi aos oito minutos que Jorge Sampaoli, treinador do Rubro-Negro, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso da beira do campo.

Para o lado dos brasileiros Bruno Henrique seguiu como protagonista, com o time dominando mais e o Olimpia com dificuldades para se impor. A partir dos 13 minutos, o goleiro Matheus Cunha e a defesa do Flamengo precisaram se mover para evitar a virada de jogo do Olimpia, mas o esforço não deu resultados.

Ortiz bateu de primeira, mas a defesa tirou. Foi aos 24 minutos que o Olimpia mudou completamente a partida ao seu favor com Ortiz, livre na área, cabeceou a bola para as redes do Flamengo após escanteio. O grupo paraguaio ganhou gás com o gol, à vontade dentro de campo, com Bruera quase ampliando aos 27 minutos.

Aos 34, Bruera apareceu novamente e virou o placar para os anfitriões. O Flamengo, enquanto isso, estava completamente perdido em campo sem Sampaoli. Para deixar tudo ainda mais quente na reta final da partida, Victor Hugo aproveitou a chance e tocou para o gol aos 43 minutos, mas o árbitro marcou o impedimento após a checagem do VAR.

Sem tempo para mais nada, o Olimpia manteve-se à frente do placar e, por 3 a 1, o time paraguaio assegurou a vaga.

Quem o Olimpia vai enfrentar nas quartas de final?

Quem o Olimpia vai pegar nas quartas de final da Libertadores vai ser o Fluminense. O time carioca derrotou o Argentinos Juniors e agora vai protagonizar a etapa decisiva na edição. Esta vai ser a primeira vez que Olimpia e Fluminense se enfrentam na Libertadores.

O Fluminense terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas contra o River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Nas oitavas de final empatou com o Argentinos Juniors na primeira partida (1x1) e na volta, sem Marcelo, levou a melhor no Maracanã (2x0).

Jogo de ida (22, 23 ou 24 de agosto)

Olimpia x Fluminense

Estádio do Maracanã

Jogo de volta (29, 30 e 31 de agosto)

Fluminense x Olimpia

Estádio do Maracanã

Caminho do Flamengo na Libertadores

Integrante do grupo A, o atual campeão Flamengo estreou na Libertadores com derrota para o Aucas na quinta-feira, 05 de abril, durante a primeira rodada da fase de grupos. Conseguiu se recuperar nas rodadas seguintes, mas ficou em segundo lugar com 11 pontos, atrás do Racing com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Classificado para as oitavas de final, o sorteio da Conmebol definiu que o adversário do Rubro-Negro seria o Olimpia, velho conhecido em edições passadas. No primeiro jogo o elenco carioca marcou 1-0, enquanto na volta perdeu por 3 a 1 para ser eliminado.

Confira o desempenho do Flamengo na Libertadores, que se despede das oitavas de final.

Fase de grupos:

Aucas 2 x 1 Flamengo - 1ª rodada

Flamengo 2 x 0 Ñublense - 2ª rodada

Racing 1 x 1 Flamengo - 3ª rodada

Ñublense 1 x 1 Flamengo - 4ª rodada

Flamengo 2 x 1 Racing - 5ª rodada

Flamengo 4 x 0 Aucas - 6ª rodada

Oitavas de final:

Flamengo 1 x 0 Olimpia

Olimpia x Flamengo

