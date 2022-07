River Plate x Vélez Sarsfield: onde assistir Libertadores hoje (6/7)

Pelo jogo de volta nas oitavas da Libertadores, River Plate x Vélez Sarsfield se enfrentam nesta quarta-feira, 6 de julho, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), a partida tem transmissão ao vivo para todo o país. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Equipe do Vélez saiu na frente e venceu por 1 x 0 a primeira partida. Quem se classificar vai enfrentar Talleres ou o Colón nas quartas de final.

Onde assistir River Plate x Vélez Sarsfield hoje ao vivo?

O canal da Conmebol TV vai transmitir o jogo do River Plate x Vélez Sarsfield hoje, quarta-feira em 6 de julho, pelas oitavas de final da Libertadores a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da Conmebol é o grande responsável por exibir a disputa da Libertadores nesta quarta. No entanto, somente assinantes das operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO tem direito a assistir. Para adquirir o pacote de canais de futebol o torcedor deve pagar R$39,90 extra na mensalidade.

Para quem não pode assistir na TV, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem as imagens através da plataforma para celular, tablet e computador sem cobrar nada do assinante.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir River Plate x Vélez Sarsfield hoje: Conmebol TV

Arbitragem: Roberto Tobar (CHI)

Escalações de River Plate x Vélez Sarsfield:

O comandante Marcelo Gallardo não possui novas baixas para o confronto desta quarta na Libertadores.

Escalação do River Plate: Armani; Casco, Héctor Martínez, Paulo Díaz, Mammana; Paradela, Pérez, Fernández; Barco, Romero e Julián Álvarez.

Com a vantagem no placar, o técnico Alexander Medina deve manter a escalação principal do jogo passado.

Escalação do Vélez: Hoyos; Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Ortega; Orellano, Garayalde, Perrone, Janson; Bou e Lucas Pratto.

Como estão River Plate e Vélez Sarsfield na temporada?

RIVER PLATE:

Ao optar por reservas, o River acabou derrotado pelo Huracán no fim de semana, pela rodada do Campeonato Argentino. Nesta quarta-feira, o clube de Buenos Aires tem um compromisso muito importante na Libertadores onde permanece focado 100% para se garantir nas quartas.

O elenco terminou em primeiro lugar do grupo F com 16 pontos, contabilizando cinco vitórias e apenas um empate em seis rodadas disputadas. Com dezoito gols marcados e três tomados, o River é a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, atrás apenas do Palmeiras. A primeira derrota saiu para o próprio Vélez nas oitavas e, por isso, terá de vencer com dois gols ou mais na diferença se quiser brigar pela classificação.

VÉLEZ SARSFIELD:

O time do Vélez venceu a primeira partida contra o River e por isso só precisa de um empate para se garantir nas quartas da Libertadores. O elenco argentino joga fora de casa e por isso terá de tomar toda a atenção necessária principalmente com a pressão da torcida rival como vaias.

No fim de semana, o Vélez escalou o time reserva e acabou derrotado pelo Tucumán no Campeonato Argentino. Porém, com o time completo nesta quarta-feira, o grupo promete dar trabalho aos rivais no clássico dentro das quatro linhas.

Na fase de grupos, o Vélez terminou em segundo lugar com 8 pontos, atrás apenas do Estudiantes. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas conquistadas em seis jogos disputados, com 12 gols marcados e apenas onze sofridos, mostrando o desempenho regular sob o comando de Medina, ex-técnico do Inter.

Confira os melhores momentos do primeiro jogo das oitavas de final.